https://ria.ru/20201225/shkolniki-1590919393.html

Школьники подарили новогоднее настроение жителям московского двора

Школьники подарили новогоднее настроение жителям московского двора

Ученики московской школы №2107 на улице Гиляровского по-новогоднему украсили двор ближайшего дома, изготовив игрушки своими руками. Они также нарядили деревья и РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:30

2020-12-25T14:30

2020-12-25T14:41

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученики московской школы №2107 на улице Гиляровского по-новогоднему украсили двор ближайшего дома, изготовив игрушки своими руками. Они также нарядили деревья и преобразили двери подъездов. Так школьники решили создать праздничное настроение жителям. Участие в мероприятии приняли активисты Российского движения школьников (РДШ). К ним присоединился министр просвещения Сергей Кравцов. Он поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал как можно скорее вернуться в учебные классы. Акцию РДШ также подержали народный артист России Сергей Безруков и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которые призвали школьников всех регионов страны присоединиться к доброму делу.Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе". Это новогодняя инициатива школьников, призванная объединить людей, создать во дворах ощущение праздника, поднять настроение соседям.Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что движение с радостью поддержало неравнодушных школьников в их желании создать праздничное настроение жителям соседних дворов. "В условиях пандемии, возросших рисков для здоровья многие люди, особенно пожилые, стали реже выходить из дома. Говорить о праздничном настрое в такой обстановке сложно, но душа просит чуда. И я очень рада, что наши активисты решили запустить добрую акцию, чтобы подарить другим новогоднее настроение. Своими детскими руками они захотели спасти этот праздник, сделав обычные дворы яркими и сияющими", – подчеркнула Плещева.Чтобы принять участие в акции, нужно украсить дерево, дворовую площадку или входную дверь подъезда, снять на видео процесс создания новогоднего настроения, а также реакцию окружающих и опубликовать в соцсети "ВКонтакте" с 21 по 28 декабря с хештегом #ЧудоВоДворе. Имена победителей будут объявлены 29 декабря.

https://sn.ria.ru/20201109/kravtsov-1583709953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей кравцов, общество