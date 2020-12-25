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https://ria.ru/20201225/shkolniki-1590919393.html
Школьники подарили новогоднее настроение жителям московского двора
Школьники подарили новогоднее настроение жителям московского двора
Ученики московской школы №2107 на улице Гиляровского по-новогоднему украсили двор ближайшего дома, изготовив игрушки своими руками. Они также нарядили деревья и РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:30
2020-12-25T14:41
новый год—2021
москва
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученики московской школы №2107 на улице Гиляровского по-новогоднему украсили двор ближайшего дома, изготовив игрушки своими руками. Они также нарядили деревья и преобразили двери подъездов. Так школьники решили создать праздничное настроение жителям. Участие в мероприятии приняли активисты Российского движения школьников (РДШ). К ним присоединился министр просвещения Сергей Кравцов. Он поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал как можно скорее вернуться в учебные классы. Акцию РДШ также подержали народный артист России Сергей Безруков и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которые призвали школьников всех регионов страны присоединиться к доброму делу.Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе". Это новогодняя инициатива школьников, призванная объединить людей, создать во дворах ощущение праздника, поднять настроение соседям.Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что движение с радостью поддержало неравнодушных школьников в их желании создать праздничное настроение жителям соседних дворов. "В условиях пандемии, возросших рисков для здоровья многие люди, особенно пожилые, стали реже выходить из дома. Говорить о праздничном настрое в такой обстановке сложно, но душа просит чуда. И я очень рада, что наши активисты решили запустить добрую акцию, чтобы подарить другим новогоднее настроение. Своими детскими руками они захотели спасти этот праздник, сделав обычные дворы яркими и сияющими", – подчеркнула Плещева.Чтобы принять участие в акции, нужно украсить дерево, дворовую площадку или входную дверь подъезда, снять на видео процесс создания новогоднего настроения, а также реакцию окружающих и опубликовать в соцсети "ВКонтакте" с 21 по 28 декабря с хештегом #ЧудоВоДворе. Имена победителей будут объявлены 29 декабря.
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москва, сергей кравцов, общество

Школьники подарили новогоднее настроение жителям московского двора

14:30 25.12.2020 (обновлено: 14:41 25.12.2020)
 
© Российское движение школьниковМосковский двор, украшенный в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе"
Московский двор, украшенный в рамках Всероссийской акции Чудо во дворе - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Российское движение школьников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученики московской школы №2107 на улице Гиляровского по-новогоднему украсили двор ближайшего дома, изготовив игрушки своими руками. Они также нарядили деревья и преобразили двери подъездов. Так школьники решили создать праздничное настроение жителям.
Участие в мероприятии приняли активисты Российского движения школьников (РДШ). К ним присоединился министр просвещения Сергей Кравцов. Он поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал как можно скорее вернуться в учебные классы.

"Мы очень рады, что министр просвещения поддержал инициативу детей, активистов РДШ. Мы сами сделали игрушки, что-то принесли из дома. Использовали и подручные материалы, и высокие технологии – 3D-принтер, на котором напечатали игрушки. Теперь двор засиял новыми красками, а жители соседних домов выглянут из окон и почувствуют новогоднее настроение. Это и есть маленькое чудо", – рассказала активистка РДШ Варвара Стоянова.

Акцию РДШ также подержали народный артист России Сергей Безруков и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которые призвали школьников всех регионов страны присоединиться к доброму делу.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе". Это новогодняя инициатива школьников, призванная объединить людей, создать во дворах ощущение праздника, поднять настроение соседям.
© Российское движение школьниковУкрашение московского двора школьниками в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе"
Украшение московского двора школьниками в рамках Всероссийской акции Чудо во дворе
1 из 3
Украшение московского двора школьниками в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе"
© Российское движение школьников
© Российское движение школьниковМинистр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
Министр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
2 из 3
Министр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
© Российское движение школьников
© Российское движение школьниковМинистр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
Министр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
3 из 3
Министр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
© Российское движение школьников
1 из 3
Украшение московского двора школьниками в рамках Всероссийской акции "Чудо во дворе"
© Российское движение школьников
2 из 3
Министр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
© Российское движение школьников
3 из 3
Министр просвещения Сергей Кравцов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева
© Российское движение школьников
Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что движение с радостью поддержало неравнодушных школьников в их желании создать праздничное настроение жителям соседних дворов.
"В условиях пандемии, возросших рисков для здоровья многие люди, особенно пожилые, стали реже выходить из дома. Говорить о праздничном настрое в такой обстановке сложно, но душа просит чуда. И я очень рада, что наши активисты решили запустить добрую акцию, чтобы подарить другим новогоднее настроение. Своими детскими руками они захотели спасти этот праздник, сделав обычные дворы яркими и сияющими", – подчеркнула Плещева.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Чтобы принять участие в акции, нужно украсить дерево, дворовую площадку или входную дверь подъезда, снять на видео процесс создания новогоднего настроения, а также реакцию окружающих и опубликовать в соцсети "ВКонтакте" с 21 по 28 декабря с хештегом #ЧудоВоДворе. Имена победителей будут объявлены 29 декабря.
 
Новый год—2021МоскваСергей КравцовОбщество
 
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