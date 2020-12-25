https://ria.ru/20201225/samolet-1590974832.html
Выкатившийся за пределы ВПП во Внуково самолет отбуксировали на стоянку
Выкатившийся за пределы ВПП во Внуково самолет отбуксировали на стоянку
Выкатившийся за пределы ВПП во "Внуково" самолет отбуксировали на стоянку, сообщила РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:48
2020-12-25T17:48
2020-12-25T17:53
внуково
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Выкатившийся за пределы ВПП во "Внуково" самолет отбуксировали на стоянку, сообщила РИА Новости представитель авиагавани."Буксировка воздушного судна на искусственное покрытие была осуществлена в 14.27", - сказала собеседница агентства.Самолет авиакомпании "Якутия" в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Внуково". Пострадавших нет, пассажиры самостоятельно покинули борт воздушного судна. Помощь спасательных служб не потребовалась.
https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html
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Самолет за пределами взлетно-посадочной полосы во Внукове
Пассажирский самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Внуково. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По информации ведомства, Boeing 747, следовавший по маршруту Нерюнгри-Москва, при посадке выкатился за пределы ВПП на 30 метров. Сообщается, что на борту находились 109 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они покинули воздушное средство в штатном режиме, пострадавших нет. По предварительным данным, самолет повреждений не получил.
2020-12-25T17:48
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внуково, происшествия