https://ria.ru/20201225/samoizolyatsiya-1590971820.html

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для пожилых

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для пожилых

Власти Владимирской области объявили о продлении до 24 января введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:37

2020-12-25T17:37

2020-12-25T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимирская область

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 24 января введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщает в пятницу обладминистрация.Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, который затем несколько раз продлевали, последний раз - до 27 декабря.Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.Всего во Владимирской области зарегистрированы 17 497 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 180 - за последние сутки. Выздоровел с начала пандемии 15 761 пациент, в том числе за 24 декабря – 176 человек. Умерли 439 человек, из которых восемь - за последние сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимирская область