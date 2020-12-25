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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590942796.html
Российские католики в Рождество помолились о прекращении пандемии
Российские католики в Рождество помолились о прекращении пандемии
О завершении пандемии коронавируса, исцелении от болезней, о соцработниках, медиках и властях молились верующие в католических храмах России на Рождество... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:45
2020-12-25T16:13
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
русская православная церковь
сергей горбунов
калининградская область
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. О завершении пандемии коронавируса, исцелении от болезней, о соцработниках, медиках и властях молились верующие в католических храмах России на Рождество Христово, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Рождественская молитва"Специальной молитвы (об окончании пандемии – ред.) нет: мы служим рождественские мессы, но во время каждой литургии читается молитва верных, где есть прошения. В каждом приходе это формулируется по-своему, но понятно, что в сердцах людей, в умах эта просьба к Богу сейчас – занимает особенное место. В католических храмах молились об исцелении от болезней, о помощи божией для врачей, социальных работников, властей, благополучном преодолении пандемии", - сказал Горбунов.По его словам, в Рождество он временно служит в Калининградской области, так как несколько местных католических священников были госпитализированы с коронавирусом."У людей с одной стороны – большая радость о Рождестве, а с другой стороны – серьезность, связанная с соблюдением мер безопасности и с тем, что, к сожалению, во многих семьях есть заболевшие. Поэтому молитвы в этом году – о тех, кто болен, о врачах, соцработниках и медиках, которые занимаются разработкой и продвижением вакцин. Надеемся, что в наступающем году у нас получиться преодолеть эту общую напасть", - заметил священник.Бог открывается в общенииОн отметил, что Рождество - праздник "рождения божественной жизни среди людей". "С воплощением Христа, божественное и человеческое становятся связанным – и Бог действительно находится посреди нас и внутри нас. Многие интерпретируют это так, что если Бог внутри меня, то мне никто больше не нужен – не нужна Церковь, община. Это не так: веру, присутствие Бога можно открыть только в общении с другими верующими", - сказал Горбунов.По его словам, вера "раскрывается через общение и совместную молитву". "В Рождество хочу пожелать людям присутствия Бога внутри, а также открыть радость общения с другими верующими, которое способно преобразить нашу жизнь и дать уверенность среди непростых тревог и забот", - заключил собеседник агентства.В свою очередь председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци в своем рождественском послании к верующим подчеркнул значение в праздник Рождества "приемного отца" Иисуса - святого Иосифа. "Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас со светлым Рождеством Христовым и желаю всем вам почувствовать покровительство святого Иосифа, в эти моменты, которые являются настоящим испытанием для всех нас. Христос рождается – славьте его", - сказал Архиепископ, слова которого приводятся на сайте архиепархии.Рождество ХристовоПраздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Мест в Вифлеемских гостиницах для них не нашлось, поэтому Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, зачастую изображают Иисуса - это и сюжет рождественских вертепов, которые по традиции устанавливают на улицах. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
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религия, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, русская православная церковь, сергей горбунов, калининградская область

Российские католики в Рождество помолились о прекращении пандемии

15:45 25.12.2020 (обновлено: 16:13 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинРождественское убранство в лютеранской церкви Святого Павла во Владивостоке: традиционная библейская сцена Рождества Христова.
Рождественское убранство в лютеранской церкви Святого Павла во Владивостоке: традиционная библейская сцена Рождества Христова. - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. О завершении пандемии коронавируса, исцелении от болезней, о соцработниках, медиках и властях молились верующие в католических храмах России на Рождество Христово, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Рождественская молитва

"Специальной молитвы (об окончании пандемии – ред.) нет: мы служим рождественские мессы, но во время каждой литургии читается молитва верных, где есть прошения. В каждом приходе это формулируется по-своему, но понятно, что в сердцах людей, в умах эта просьба к Богу сейчас – занимает особенное место. В католических храмах молились об исцелении от болезней, о помощи божией для врачей, социальных работников, властей, благополучном преодолении пандемии", - сказал Горбунов.
По его словам, в Рождество он временно служит в Калининградской области, так как несколько местных католических священников были госпитализированы с коронавирусом.
"У людей с одной стороны – большая радость о Рождестве, а с другой стороны – серьезность, связанная с соблюдением мер безопасности и с тем, что, к сожалению, во многих семьях есть заболевшие. Поэтому молитвы в этом году – о тех, кто болен, о врачах, соцработниках и медиках, которые занимаются разработкой и продвижением вакцин. Надеемся, что в наступающем году у нас получиться преодолеть эту общую напасть", - заметил священник.
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Бог открывается в общении

Он отметил, что Рождество - праздник "рождения божественной жизни среди людей". "С воплощением Христа, божественное и человеческое становятся связанным – и Бог действительно находится посреди нас и внутри нас. Многие интерпретируют это так, что если Бог внутри меня, то мне никто больше не нужен – не нужна Церковь, община. Это не так: веру, присутствие Бога можно открыть только в общении с другими верующими", - сказал Горбунов.
По его словам, вера "раскрывается через общение и совместную молитву". "В Рождество хочу пожелать людям присутствия Бога внутри, а также открыть радость общения с другими верующими, которое способно преобразить нашу жизнь и дать уверенность среди непростых тревог и забот", - заключил собеседник агентства.
В свою очередь председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци в своем рождественском послании к верующим подчеркнул значение в праздник Рождества "приемного отца" Иисуса - святого Иосифа. "Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас со светлым Рождеством Христовым и желаю всем вам почувствовать покровительство святого Иосифа, в эти моменты, которые являются настоящим испытанием для всех нас. Христос рождается – славьте его", - сказал Архиепископ, слова которого приводятся на сайте архиепархии.

Рождество Христово

Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Мест в Вифлеемских гостиницах для них не нашлось, поэтому Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, зачастую изображают Иисуса - это и сюжет рождественских вертепов, которые по традиции устанавливают на улицах. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли мудрецы - звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
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