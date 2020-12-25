https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590918059.html

Мусульмане России к Рождеству перевели на русский энциклику папы Римского

Мусульмане России к Рождеству перевели на русский энциклику папы Римского

Международный мусульманский форум и издательский дом "Медина" опубликовали к католическому Рождеству первый русскоязычный перевод энциклики папы Римского... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:13

2020-12-25T14:13

2020-12-25T16:15

религия и мировоззрение

религия

дамир мухетдинов

новости - религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Международный мусульманский форум и издательский дом "Медина" опубликовали к католическому Рождеству первый русскоязычный перевод энциклики папы Римского Франциска "Братья все" "в знак поддержки межрелигиозного диалога", говорится в сообщении на сайте Совета муфтиев России (СМР).Ватикан 4 октября обнародовал новую энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") – основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. Третья по счету энциклика понтифика состоит из восьми глав, в которых он затрагивает глобальные проблемы: социальную несправедливость, безработицу, неравенство, нищету, насилие над женщинами, торговлю людьми и человеческими органами. В частности, папа отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи. Перевода энциклики на русский язык в Римско-католической церкви пока опубликовано не было."ИД "Медина" и Международный мусульманский форум подготовили первый русскоязычный перевод третьей энциклики папы Римского Франциска… посвященной всеобщему братству и социальной дружбе. Выход этого важного богословского документа на русском языке приурочен к наступлению христианского праздника Ид аль-Миляд (Рождества Исы ибн Марьям)", – сказано в сообщении.Отмечается, что энциклика переведена и опубликована мусульманами "в знак поддержки межрелигиозного диалога"."Чем же перевод документа Римско-католической церкви может быть важен для мусульманина? Шансом лучше понять собственную религию, увидеть ее с неожиданных сторон. Освобождение от предрассудков в отношении других способствует большей свободе мышления, которая непременно ведет к освобождению от предрассудков в отношении себя. Лучшее понимание самого себя не пройдет бесследно для того, как нас понимают другие. Это взаимное понимание совершается в ходе встречи. О встрече и идет речь в послании Fratelli tutti", - приводят в совете муфтиев слова первого зампредседателя СМР и Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова.Один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово - отмечают с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и ряде православных церквей мира, а также большинство протестантов.Первод досутпен на сайте Издательского дома "Медина".

https://ria.ru/20201225/christmas-1590831652.html

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