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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590918059.html
Мусульмане России к Рождеству перевели на русский энциклику папы Римского
Мусульмане России к Рождеству перевели на русский энциклику папы Римского
Международный мусульманский форум и издательский дом "Медина" опубликовали к католическому Рождеству первый русскоязычный перевод энциклики папы Римского... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:13
2020-12-25T16:15
религия и мировоззрение
религия
дамир мухетдинов
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Международный мусульманский форум и издательский дом "Медина" опубликовали к католическому Рождеству первый русскоязычный перевод энциклики папы Римского Франциска "Братья все" "в знак поддержки межрелигиозного диалога", говорится в сообщении на сайте Совета муфтиев России (СМР).Ватикан 4 октября обнародовал новую энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") – основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. Третья по счету энциклика понтифика состоит из восьми глав, в которых он затрагивает глобальные проблемы: социальную несправедливость, безработицу, неравенство, нищету, насилие над женщинами, торговлю людьми и человеческими органами. В частности, папа отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи. Перевода энциклики на русский язык в Римско-католической церкви пока опубликовано не было."ИД "Медина" и Международный мусульманский форум подготовили первый русскоязычный перевод третьей энциклики папы Римского Франциска… посвященной всеобщему братству и социальной дружбе. Выход этого важного богословского документа на русском языке приурочен к наступлению христианского праздника Ид аль-Миляд (Рождества Исы ибн Марьям)", – сказано в сообщении.Отмечается, что энциклика переведена и опубликована мусульманами "в знак поддержки межрелигиозного диалога"."Чем же перевод документа Римско-католической церкви может быть важен для мусульманина? Шансом лучше понять собственную религию, увидеть ее с неожиданных сторон. Освобождение от предрассудков в отношении других способствует большей свободе мышления, которая непременно ведет к освобождению от предрассудков в отношении себя. Лучшее понимание самого себя не пройдет бесследно для того, как нас понимают другие. Это взаимное понимание совершается в ходе встречи. О встрече и идет речь в послании Fratelli tutti", - приводят в совете муфтиев слова первого зампредседателя СМР и Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова.Один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово - отмечают с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и ряде православных церквей мира, а также большинство протестантов.Первод досутпен на сайте Издательского дома "Медина".
https://ria.ru/20201225/christmas-1590831652.html
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религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан

Мусульмане России к Рождеству перевели на русский энциклику папы Римского

14:13 25.12.2020 (обновлено: 16:15 25.12.2020)
 
© REUTERS / Vatican MediaПапа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане
Папа Римский Франциск во время рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© REUTERS / Vatican Media
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Международный мусульманский форум и издательский дом "Медина" опубликовали к католическому Рождеству первый русскоязычный перевод энциклики папы Римского Франциска "Братья все" "в знак поддержки межрелигиозного диалога", говорится в сообщении на сайте Совета муфтиев России (СМР).
Ватикан 4 октября обнародовал новую энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") – основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. Третья по счету энциклика понтифика состоит из восьми глав, в которых он затрагивает глобальные проблемы: социальную несправедливость, безработицу, неравенство, нищету, насилие над женщинами, торговлю людьми и человеческими органами. В частности, папа отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи. Перевода энциклики на русский язык в Римско-католической церкви пока опубликовано не было.
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"ИД "Медина" и Международный мусульманский форум подготовили первый русскоязычный перевод третьей энциклики папы Римского Франциска… посвященной всеобщему братству и социальной дружбе. Выход этого важного богословского документа на русском языке приурочен к наступлению христианского праздника Ид аль-Миляд (Рождества Исы ибн Марьям)", – сказано в сообщении.
Отмечается, что энциклика переведена и опубликована мусульманами "в знак поддержки межрелигиозного диалога".
"Чем же перевод документа Римско-католической церкви может быть важен для мусульманина? Шансом лучше понять собственную религию, увидеть ее с неожиданных сторон. Освобождение от предрассудков в отношении других способствует большей свободе мышления, которая непременно ведет к освобождению от предрассудков в отношении себя. Лучшее понимание самого себя не пройдет бесследно для того, как нас понимают другие. Это взаимное понимание совершается в ходе встречи. О встрече и идет речь в послании Fratelli tutti", - приводят в совете муфтиев слова первого зампредседателя СМР и Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова.
Один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово - отмечают с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и ряде православных церквей мира, а также большинство протестантов.
Первод досутпен на сайте Издательского дома "Медина".
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