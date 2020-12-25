https://ria.ru/20201225/restavratsiya-1590927937.html

Реставрацию Новодвинской крепости по плану продолжат в 2022 году

Реставрацию Новодвинской крепости по плану продолжат в 2022 году

Реставрацию Новодвинской крепости планируется продолжить в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:53

2020-12-25T14:53

2020-12-25T14:53

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 дек – РИА Новости. Реставрацию Новодвинской крепости планируется продолжить в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.Глава региона Александр Цыбульский озвучил планы по восстановлению крепости на круглом столе, организованном Российским военно-историческим обществом и посвященном сохранению и популяризации наследия Петра I."Мы бы хотели вернуться к восстановлению этого уникального объекта, ставшего символом славы русского оружия и подвига народа. Я обратился к министерству культуры РФ с просьбой рассмотреть возможность включения мероприятия по реставрации Новодвинской крепости в государственную программу "Развитие культуры", начиная с 2022 года, для финансирования на регулярной основе", - приводит пресс-служба слова Цыбульского. Крепость построена на архангельской земле в начале XVIII века по личному указанию и под руководством Петра I для защиты единственного в то время российского морского порта и первой морской судоверфи. Объект признан выдающимся историческим памятником Петровской эпохи еще во второй половине XIX века. В перечень памятников союзного значения крепость была включена в 1947 году и поставлена на государственную охрану в 1960 году. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения, который находится в федеральной собственности.В декабре 2007 года Новодвинская крепость была передана в безвозмездное оперативное пользование Архангельскому краеведческому музею. К тому моменту крепость находилась в критическом состоянии. При поддержке федерального и областного бюджетов было сделано всё возможное для введения крепости в культурный и экскурсионно-туристический оборот. Она стала местом притяжения не только для гостей-россиян, но и иностранцев, говорится в сообщении.В связи с популярностью объекта глава региона выступил с предложением разработать план мероприятий по реставрации крепости."Из-за длительного отсутствия финансирования проектная документация на реставрационные работы устарела и не может быть использована. Учитывая это обстоятельство, правительство области готово взять на себя обязательство по финансированию корректировки ПСД", - цитирует пресс-служба слова Цыбульского.За счет средств регионального бюджета планируется осуществить изыскания для подготовки проектной документации, а также разработать документацию на выполнение первоочередных противоаварийных работ по понижению слоя техногенного мусора. К выполнению этих работ предлагается привлечь ресурсы Российских студенческих отрядов. После этого можно будет приступать непосредственно к реставрационным работам.Кроме того, в качестве первоочередных мероприятий запланированы работы по улучшению транспортной доступности Новодвинской крепости, по созданию там туристической инфраструктуры.Цитадель расположена в дельте Северной Двины на острове Линский Прилук в 17 километрах к северу от центра Архангельска. На страже арктических рубежей России крепость стояла более 160 лет. Она также явилась прообразом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В год празднования 350-летия со дня рождения Петра I Новодвинская крепость могла бы стать одной из тематических площадок юбилея, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201215/arkhangelsk-1589384338.html

https://ria.ru/20201203/arktika-1587557778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр цыбульский