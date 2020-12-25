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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/reinfektsiya-1590966903.html
Мясников оценил шансы повторно заразиться коронавирусом
Мясников оценил шансы повторно заразиться коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятной возможность повторного заражения коронавирусом. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:20
2020-12-25T19:18
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятной возможность повторного заражения коронавирусом. Об этом он написал в Telegram-канале.По его словам, известны лишь единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции."Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов — не значит заболеть повторно. С тестами, как мы уже поняли, все не просто. У многих положительный тест ПЦР сохраняется на месяцы", — заявил врач.Он также привел результаты исследования, проводившегося в Южной Корее. Там, по его словам, ни у одного из 108 переболевших COVID-19 пациентов, у которых спустя некоторое время тест вновь стал положительным, не удалось обнаружить живой вирус на специальной клеточной культуре.Также ученые отследили 790 контактов этих пациентов, среди которых не было ни одного заразившегося.За время пандемии в мире зафиксировали около 78 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стали более 1,7 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590930592.html
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, южная корея

Мясников оценил шансы повторно заразиться коронавирусом

17:20 25.12.2020 (обновлено: 19:18 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятной возможность повторного заражения коронавирусом. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, известны лишь единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции.
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"Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов — не значит заболеть повторно. С тестами, как мы уже поняли, все не просто. У многих положительный тест ПЦР сохраняется на месяцы", — заявил врач.
Он также привел результаты исследования, проводившегося в Южной Корее. Там, по его словам, ни у одного из 108 переболевших COVID-19 пациентов, у которых спустя некоторое время тест вновь стал положительным, не удалось обнаружить живой вирус на специальной клеточной культуре.
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Также ученые отследили 790 контактов этих пациентов, среди которых не было ни одного заразившегося.
За время пандемии в мире зафиксировали около 78 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стали более 1,7 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЮжная Корея
 
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