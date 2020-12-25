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У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"
У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"
Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T01:55
2020-12-25T01:55
в мире
шоубиз
джанлука вакки
италия
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У "танцующего миллионера" родился ребенок с волчьей пастью
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина мягкого и твердого неба. — Прим. ред.).Бизнесмен опубликовал обложку журнала Hola, на которой размещена фотография Вакки с матерью ребенка Шэрон Фонсека и новорожденной дочерью Блу Иерусалима. В подписи к публикации предприниматель рассказал, что девочка родилась с "волчьей пастью", добавив, что с подобным недугом сталкивается каждый семисотый новорожденный.Вакки стал популярным в соцсетях в июле 2016 года благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты.
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в мире, джанлука вакки, италия

У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"

01:55 25.12.2020
 
© Фото : аккаунт Джанлуки Вакки в InstagramДжанлука Вакки
Джанлука Вакки - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : аккаунт Джанлуки Вакки в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина мягкого и твердого неба. — Прим. ред.).
Бизнесмен опубликовал обложку журнала Hola, на которой размещена фотография Вакки с матерью ребенка Шэрон Фонсека и новорожденной дочерью Блу Иерусалима. В подписи к публикации предприниматель рассказал, что девочка родилась с "волчьей пастью", добавив, что с подобным недугом сталкивается каждый семисотый новорожденный.
"Мы счастливы, что у нас есть прекрасная команда медиков, которая проведет операцию нашей дочери, чтобы она могла жить полноценной жизнью", — подчеркнул предприниматель.
Вакки стал популярным в соцсетях в июле 2016 года благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты.
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Закат звезды Instagram: "танцующий миллионер" теряет виллы и яхты
 
ШоубизВ миреДжанлука ВаккиИталия
 
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