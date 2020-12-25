https://ria.ru/20201225/rebenok-1590843132.html

У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"

У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T01:55

2020-12-25T01:55

2020-12-25T01:55

в мире

шоубиз

джанлука вакки

италия

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У "танцующего миллионера" родился ребенок с волчьей пастью

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина мягкого и твердого неба. — Прим. ред.).Бизнесмен опубликовал обложку журнала Hola, на которой размещена фотография Вакки с матерью ребенка Шэрон Фонсека и новорожденной дочерью Блу Иерусалима. В подписи к публикации предприниматель рассказал, что девочка родилась с "волчьей пастью", добавив, что с подобным недугом сталкивается каждый семисотый новорожденный.Вакки стал популярным в соцсетях в июле 2016 года благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты.

https://ria.ru/20170810/1500134345.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джанлука вакки, италия