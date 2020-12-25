https://ria.ru/20201225/rebenok-1590843132.html
У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"
У "танцующего миллионера" родился ребенок с "волчьей пастью"
Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T01:55
2020-12-25T01:55
2020-12-25T01:55
в мире
шоубиз
джанлука вакки
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
У "танцующего миллионера" родился ребенок с волчьей пастью
https://cdn24.img.ria.ru/images/150012/17/1500121741_0:248:640:608_1920x0_80_0_0_d53c0edf5b84af1ee069b7a495bcae49.png
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", рассказал в Instagram о рождении дочери с "волчьей пасть" (расщелина мягкого и твердого неба. — Прим. ред.).Бизнесмен опубликовал обложку журнала Hola, на которой размещена фотография Вакки с матерью ребенка Шэрон Фонсека и новорожденной дочерью Блу Иерусалима. В подписи к публикации предприниматель рассказал, что девочка родилась с "волчьей пастью", добавив, что с подобным недугом сталкивается каждый семисотый новорожденный.Вакки стал популярным в соцсетях в июле 2016 года благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты.
https://ria.ru/20170810/1500134345.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150012/17/1500121741_0:133:641:613_1920x0_80_0_0_879e497e0c195148a5a73b094f608372.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джанлука вакки, италия