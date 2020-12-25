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Почти 9,5 тысяч заявок подали студенты на конкурс "Профстажировки 2.0"
Почти 9,5 тысяч заявок подали студенты на конкурс "Профстажировки 2.0"
Студенты российских вузов и ссузов из 83 регионов подали почти 9,5 тысяч заявок на решение кейсов компаний в рамках третьего сезона конкурса студенческих работ... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:46
2020-12-25T13:46
общероссийский народный фронт
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Студенты российских вузов и ссузов из 83 регионов подали почти 9,5 тысяч заявок на решение кейсов компаний в рамках третьего сезона конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" – совместного проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".После одобрения заявок работодателями-партнерами конкурса 5989 участников приступили к написанию курсовых и дипломных работ по этим кейсам. Работа продлится до 15 января 2021 года, после чего компании начнут отбор лучших проектов. "С каждым сезоном нашего конкурса количество заявок на кейсы работодателей неуклонно растет. В первом сезоне у нас было 6898 заявок, во втором – 8950, а сейчас уже 9472. В этом сезоне самым популярным направлением обучения студентов-участников конкурса стало "Экономика и управление". На втором месте – "Образование и педагогические науки", и замыкает тройку "Сервис и туризм". Также большой интерес к кейсам платформы профстажировки.рф проявили будущие программисты и юристы, мы отмечаем значительный рост заявок от студентов этих специальностей в сравнении с прошлыми сезонами", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова. Как сообщил руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин, практико-ориентированные задачи работодателей привлекли внимание и граждан иностранных государств, которые обучаются в российских вузах. От также отметил, что особенность третьего сезона конкурса – "эксклюзивные кейсы" от крупных работодателей."К примеру, мы получили 30 заявок на новый кейс-спецпроект от Минстрой России "Молодежная смена", разработанный для студентов-строителей московских вузов. Успешно решив его, они смогут попасть на уникальную 45-дневную стажировку в молодежном дубле управленческой команды строительного ведомства, а затем, возможно, и стать его сотрудниками", – пояснил Семин.По итогам первого сезона конкурса студработ "Профстажировки 2.0" победителями стали 505 студентов, второго – 636. Всего на платформе проекта размещено 4777 кейсов от 1408 работодателей. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://na.ria.ru/20200728/1575034460.html
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общероссийский народный фронт, алексей комиссаров, образование - общество

Почти 9,5 тысяч заявок подали студенты на конкурс "Профстажировки 2.0"

13:46 25.12.2020
 
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Участники платформы "Профстажировки 2.0"
Участники платформы Профстажировки 2.0 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Студенты российских вузов и ссузов из 83 регионов подали почти 9,5 тысяч заявок на решение кейсов компаний в рамках третьего сезона конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" – совместного проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
После одобрения заявок работодателями-партнерами конкурса 5989 участников приступили к написанию курсовых и дипломных работ по этим кейсам. Работа продлится до 15 января 2021 года, после чего компании начнут отбор лучших проектов.
"С каждым сезоном нашего конкурса количество заявок на кейсы работодателей неуклонно растет. В первом сезоне у нас было 6898 заявок, во втором – 8950, а сейчас уже 9472. В этом сезоне самым популярным направлением обучения студентов-участников конкурса стало "Экономика и управление". На втором месте – "Образование и педагогические науки", и замыкает тройку "Сервис и туризм". Также большой интерес к кейсам платформы профстажировки.рф проявили будущие программисты и юристы, мы отмечаем значительный рост заявок от студентов этих специальностей в сравнении с прошлыми сезонами", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Как сообщил руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин, практико-ориентированные задачи работодателей привлекли внимание и граждан иностранных государств, которые обучаются в российских вузах. От также отметил, что особенность третьего сезона конкурса – "эксклюзивные кейсы" от крупных работодателей.
"К примеру, мы получили 30 заявок на новый кейс-спецпроект от Минстрой России "Молодежная смена", разработанный для студентов-строителей московских вузов. Успешно решив его, они смогут попасть на уникальную 45-дневную стажировку в молодежном дубле управленческой команды строительного ведомства, а затем, возможно, и стать его сотрудниками", – пояснил Семин.
По итогам первого сезона конкурса студработ "Профстажировки 2.0" победителями стали 505 студентов, второго – 636. Всего на платформе проекта размещено 4777 кейсов от 1408 работодателей. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
Девушка заполняет анкету - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 12:11
Более 600 студентов стали победителями конкурса "Профстажировки 2.0"
 
Общероссийский народный фронтАлексей КомиссаровОбразование - Общество
 
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