https://ria.ru/20201225/priluchnyy-1590870050.html

Прилучный впервые прокомментировал инцидент с избиением

Прилучный впервые прокомментировал инцидент с избиением

Актер Павел Прилучный в своем аккаунте Instagram отреагировал на заявления владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семенова об их конфликте. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:50

2020-12-25T10:50

2020-12-25T10:50

павел прилучный

калининград

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в своем аккаунте Instagram отреагировал на заявления владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семенова об их конфликте.При этом актер добавил, что из-за плотного рабочего графика он не готов комментировать каждое заявление журналистов о случившемся, поэтому эта информация будет первым и последним его комментарием.Прилучный призвал своих подписчиков не доверять всей публикующийся в Сети информации о произошедшем, а также напомнил, что сейчас в конфликте разбираются соответствующие органы. По версии Прилучного, его избил в Калининграде владелец ночного клуба "Завод" Владимир Семенов. Семенов, в свою очередь заявлял, что актер будучи нетрезвым настаивал на спарринге с Семеновым, а потом попытался первым ударить бизнесмена. Как утверждает последний, ему пришлось защищаться.

https://ria.ru/20201126/priluchnyy-1586427673.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел прилучный, калининград, происшествия