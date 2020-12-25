https://ria.ru/20201225/priluchnyy-1590870050.html
Прилучный впервые прокомментировал инцидент с избиением
Прилучный впервые прокомментировал инцидент с избиением
Актер Павел Прилучный в своем аккаунте Instagram отреагировал на заявления владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семенова об их конфликте. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:50
2020-12-25T10:50
2020-12-25T10:50
павел прилучный
калининград
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в своем аккаунте Instagram отреагировал на заявления владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семенова об их конфликте.При этом актер добавил, что из-за плотного рабочего графика он не готов комментировать каждое заявление журналистов о случившемся, поэтому эта информация будет первым и последним его комментарием.Прилучный призвал своих подписчиков не доверять всей публикующийся в Сети информации о произошедшем, а также напомнил, что сейчас в конфликте разбираются соответствующие органы. По версии Прилучного, его избил в Калининграде владелец ночного клуба "Завод" Владимир Семенов. Семенов, в свою очередь заявлял, что актер будучи нетрезвым настаивал на спарринге с Семеновым, а потом попытался первым ударить бизнесмена. Как утверждает последний, ему пришлось защищаться.
https://ria.ru/20201126/priluchnyy-1586427673.html
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павел прилучный, калининград, происшествия
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Актер Павел Прилучный
в своем аккаунте
Instagram отреагировал на заявления владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семенова об их конфликте.
"Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять", — опубликовал Прилучный.
При этом актер добавил, что из-за плотного рабочего графика он не готов комментировать каждое заявление журналистов о случившемся, поэтому эта информация будет первым и последним его комментарием.
Прилучный призвал своих подписчиков не доверять всей публикующийся в Сети информации о произошедшем, а также напомнил, что сейчас в конфликте разбираются соответствующие органы.
По версии Прилучного, его избил в Калининграде
владелец ночного клуба "Завод" Владимир Семенов.
Семенов, в свою очередь заявлял, что актер будучи нетрезвым настаивал на спарринге с Семеновым, а потом попытался первым ударить бизнесмена. Как утверждает последний, ему пришлось защищаться.