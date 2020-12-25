Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/prigovor-1590972539.html
Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии
Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии
Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:39
2020-12-25T17:39
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении наркотиков - ранее он назвался именем сводного брата, который в результате и попал по ошибке в колонию, но позже был освобожден, сообщила пресс-служба суда.Ранее этот суд в августе 2019 года приговорил жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна по делу о незаконном приобретении наркотиков к трем годам лишения свободы условно. По данным СК и прокуратуры, на скамье подсудимых на самом деле сидел не он, а его ранее судимый сводный брат Студентов - как позже выяснилось, при задержании он представился Рубинштейном, а полицейские надлежащим образом не проверили личность подозреваемого. Реальный же Рубинштейн о решении суда узнал лишь тогда, когда в марте этого года условный срок ему заменили на реальный из-за неисполнения приговора и отправили в колонию. Только в августе по решению облдсуда Рубинштейна освободили."Суд признал Студентова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере", частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 228 УК РФ "Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и ... приговорил последнего к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что в июне прошлого года Студентов приобрел у неустановленного лица за тысячу рублей через тайниковую закладку наркотики массой не менее 1,28 грамма, часть из которых употребил, а оставшуюся часть незаконно хранил при себе без цели сбыта для личного потребления до момента обнаружения ее сотрудниками полиции. Кроме того, в сентябре этого года он по аналогичной схеме перевел 1376 рублей для покупки наркотика, но забрать его не смог, поскольку ему помешали полицейские.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20201216/kriminal-1589455990.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратов, происшествия

Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии

17:39 25.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении наркотиков - ранее он назвался именем сводного брата, который в результате и попал по ошибке в колонию, но позже был освобожден, сообщила пресс-служба суда.
Ранее этот суд в августе 2019 года приговорил жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна по делу о незаконном приобретении наркотиков к трем годам лишения свободы условно. По данным СК и прокуратуры, на скамье подсудимых на самом деле сидел не он, а его ранее судимый сводный брат Студентов - как позже выяснилось, при задержании он представился Рубинштейном, а полицейские надлежащим образом не проверили личность подозреваемого. Реальный же Рубинштейн о решении суда узнал лишь тогда, когда в марте этого года условный срок ему заменили на реальный из-за неисполнения приговора и отправили в колонию. Только в августе по решению облдсуда Рубинштейна освободили.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 11:30Новый год—2021
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2020 года в России
"Суд признал Студентова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере", частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 228 УК РФ "Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и ... приговорил последнего к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в июне прошлого года Студентов приобрел у неустановленного лица за тысячу рублей через тайниковую закладку наркотики массой не менее 1,28 грамма, часть из которых употребил, а оставшуюся часть незаконно хранил при себе без цели сбыта для личного потребления до момента обнаружения ее сотрудниками полиции. Кроме того, в сентябре этого года он по аналогичной схеме перевел 1376 рублей для покупки наркотика, но забрать его не смог, поскольку ему помешали полицейские.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
СаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
Лента новостейМолния