https://ria.ru/20201225/prigovor-1590972539.html
Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии
Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии
Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:39
2020-12-25T17:39
2020-12-25T17:39
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении наркотиков - ранее он назвался именем сводного брата, который в результате и попал по ошибке в колонию, но позже был освобожден, сообщила пресс-служба суда.Ранее этот суд в августе 2019 года приговорил жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна по делу о незаконном приобретении наркотиков к трем годам лишения свободы условно. По данным СК и прокуратуры, на скамье подсудимых на самом деле сидел не он, а его ранее судимый сводный брат Студентов - как позже выяснилось, при задержании он представился Рубинштейном, а полицейские надлежащим образом не проверили личность подозреваемого. Реальный же Рубинштейн о решении суда узнал лишь тогда, когда в марте этого года условный срок ему заменили на реальный из-за неисполнения приговора и отправили в колонию. Только в августе по решению облдсуда Рубинштейна освободили."Суд признал Студентова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере", частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 228 УК РФ "Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и ... приговорил последнего к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что в июне прошлого года Студентов приобрел у неустановленного лица за тысячу рублей через тайниковую закладку наркотики массой не менее 1,28 грамма, часть из которых употребил, а оставшуюся часть незаконно хранил при себе без цели сбыта для личного потребления до момента обнаружения ее сотрудниками полиции. Кроме того, в сентябре этого года он по аналогичной схеме перевел 1376 рублей для покупки наркотика, но забрать его не смог, поскольку ему помешали полицейские.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20201216/kriminal-1589455990.html
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саратов, происшествия
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении наркотиков - ранее он назвался именем сводного брата, который в результате и попал по ошибке в колонию, но позже был освобожден, сообщила пресс-служба суда.
Ранее этот суд в августе 2019 года приговорил жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна по делу о незаконном приобретении наркотиков к трем годам лишения свободы условно. По данным СК и прокуратуры, на скамье подсудимых на самом деле сидел не он, а его ранее судимый сводный брат Студентов - как позже выяснилось, при задержании он представился Рубинштейном, а полицейские надлежащим образом не проверили личность подозреваемого. Реальный же Рубинштейн о решении суда узнал лишь тогда, когда в марте этого года условный срок ему заменили на реальный из-за неисполнения приговора и отправили в колонию. Только в августе по решению облдсуда Рубинштейна освободили.
"Суд признал Студентова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере", частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 228 УК РФ "Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и ... приговорил последнего к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в июне прошлого года Студентов приобрел у неустановленного лица за тысячу рублей через тайниковую закладку наркотики массой не менее 1,28 грамма, часть из которых употребил, а оставшуюся часть незаконно хранил при себе без цели сбыта для личного потребления до момента обнаружения ее сотрудниками полиции. Кроме того, в сентябре этого года он по аналогичной схеме перевел 1376 рублей для покупки наркотика, но забрать его не смог, поскольку ему помешали полицейские.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.