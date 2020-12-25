https://ria.ru/20201225/prigovor-1590972539.html

Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии

Житель Саратова, вместо которого осудили брата, получил пять лет колонии

Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:39

2020-12-25T17:39

2020-12-25T17:39

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в пятницу приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Александра Студентова по обвинению в незаконном приобретении наркотиков - ранее он назвался именем сводного брата, который в результате и попал по ошибке в колонию, но позже был освобожден, сообщила пресс-служба суда.Ранее этот суд в августе 2019 года приговорил жителя Саратова Дмитрия Рубинштейна по делу о незаконном приобретении наркотиков к трем годам лишения свободы условно. По данным СК и прокуратуры, на скамье подсудимых на самом деле сидел не он, а его ранее судимый сводный брат Студентов - как позже выяснилось, при задержании он представился Рубинштейном, а полицейские надлежащим образом не проверили личность подозреваемого. Реальный же Рубинштейн о решении суда узнал лишь тогда, когда в марте этого года условный срок ему заменили на реальный из-за неисполнения приговора и отправили в колонию. Только в августе по решению облдсуда Рубинштейна освободили."Суд признал Студентова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере", частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 228 УК РФ "Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и ... приговорил последнего к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Суд установил, что в июне прошлого года Студентов приобрел у неустановленного лица за тысячу рублей через тайниковую закладку наркотики массой не менее 1,28 грамма, часть из которых употребил, а оставшуюся часть незаконно хранил при себе без цели сбыта для личного потребления до момента обнаружения ее сотрудниками полиции. Кроме того, в сентябре этого года он по аналогичной схеме перевел 1376 рублей для покупки наркотика, но забрать его не смог, поскольку ему помешали полицейские.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20201216/kriminal-1589455990.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия