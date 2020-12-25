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Корпорация МСП поддержала создание первого в РФ производства пребиотиков
Корпорация МСП поддержала создание первого в РФ производства пребиотиков
Корпорация МСП оказала финансовую поддержку компании "ИстАгро Дон", строящей в Липецкой области первый в России завод по промышленному производству... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:13
2020-12-25T18:11
корпорация мсп
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Корпорация МСП оказала финансовую поддержку компании "ИстАгро Дон", строящей в Липецкой области первый в России завод по промышленному производству пребиотических ингредиентов, сообщает пресс-служба корпорации.МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании кредитную линию на сумму 955 миллионов рублей. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, на территории особой экономической зоны регионального уровня в городе Данков завершен этап инжиниринговых и проектных работ. В настоящее время смонтирована основная часть оборудования завода.Завершение работ по строительству первой очереди завода и подведению коммуникаций планируется весной 2021 года. На "обкатку" технологии производства компания "ИстАгро Дон" отводит примерно шесть месяцев, а уже осенью 2021 завод, как ожидается, выйдет на промышленный объем.В качестве сырья для производства будет использоваться топинамбур. Мощности по его переработке составят до 500 тонн в сутки, а годовой объем конечной продукции - до 15 тысяч тонн.Проект, реализуемый при участии бельгийской инжиниринговой компании DeSmet, предусматривает высокий уровень автоматизации, что призвано обеспечить стабильное качество продукта. Основной объём технологического оборудования был произведен в России.В линейку продукции завода войдет пребиотический сироп (с высоким содержанием олиго фруктозы - до 81% по сухому веществу), произведенный из топинамбура методом ферментного гидролиза инулина, а также фруктозно-глюкозный сироп (с содержанием фруктозы - более 70% по сухому веществу). Также команда проекта продолжает работу по созданию кормовых добавок с высокой пребиотической активностью для животноводства."ИстАгро Дон" (резидент Фонда "Сколково") – инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на комплексной переработке топинамбура. Участниками проекта являются МСП Банк, Фонд МИР, Корпорация МСП.
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корпорация мсп

Корпорация МСП поддержала создание первого в РФ производства пребиотиков

17:13 25.12.2020 (обновлено: 18:11 25.12.2020)
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Корпорация МСП оказала финансовую поддержку компании "ИстАгро Дон", строящей в Липецкой области первый в России завод по промышленному производству пребиотических ингредиентов, сообщает пресс-служба корпорации.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании кредитную линию на сумму 955 миллионов рублей. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей.
Как отмечается в сообщении, на территории особой экономической зоны регионального уровня в городе Данков завершен этап инжиниринговых и проектных работ. В настоящее время смонтирована основная часть оборудования завода.
Завершение работ по строительству первой очереди завода и подведению коммуникаций планируется весной 2021 года. На "обкатку" технологии производства компания "ИстАгро Дон" отводит примерно шесть месяцев, а уже осенью 2021 завод, как ожидается, выйдет на промышленный объем.
В качестве сырья для производства будет использоваться топинамбур. Мощности по его переработке составят до 500 тонн в сутки, а годовой объем конечной продукции - до 15 тысяч тонн.
Проект, реализуемый при участии бельгийской инжиниринговой компании DeSmet, предусматривает высокий уровень автоматизации, что призвано обеспечить стабильное качество продукта. Основной объём технологического оборудования был произведен в России.
В линейку продукции завода войдет пребиотический сироп (с высоким содержанием олиго фруктозы - до 81% по сухому веществу), произведенный из топинамбура методом ферментного гидролиза инулина, а также фруктозно-глюкозный сироп (с содержанием фруктозы - более 70% по сухому веществу). Также команда проекта продолжает работу по созданию кормовых добавок с высокой пребиотической активностью для животноводства.
"ИстАгро Дон" (резидент Фонда "Сколково") – инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на комплексной переработке топинамбура. Участниками проекта являются МСП Банк, Фонд МИР, Корпорация МСП.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Корпорация МСП
 
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