https://ria.ru/20201225/pozhar-1590852326.html

В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:39

2020-12-25T07:39

2020-12-25T07:39

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тобольск

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Новая в Тобольске поступило в 00.22 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Полностью пожар был ликвидирован в 05.15 мск. После тушения, по информации СУСК, были обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

тобольск

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобольск, тюменская область, происшествия