https://ria.ru/20201225/pozhar-1590852326.html
В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:39
2020-12-25T07:39
2020-12-25T07:39
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тобольск
тюменская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Новая в Тобольске поступило в 00.22 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Полностью пожар был ликвидирован в 05.15 мск. После тушения, по информации СУСК, были обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
тобольск
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобольск, тюменская область, происшествия