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В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:39
2020-12-25T07:39
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Новая в Тобольске поступило в 00.22 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Полностью пожар был ликвидирован в 05.15 мск. После тушения, по информации СУСК, были обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобольск, тюменская область, происшествия

В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

07:39 25.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Двое детей и их родители погибли при пожаре в частном доме в Тобольске Тюменской области, следователи завели уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Новая в Тобольске поступило в 00.22 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Полностью пожар был ликвидирован в 05.15 мск. После тушения, по информации СУСК, были обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТобольскТюменская областьПроисшествия
 
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