https://ria.ru/20201225/pokhvistnevo-1590996755.html

Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево

Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в городе Похвистнево, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:38

2020-12-25T20:38

2020-12-25T20:38

илья казаков

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

отрадное

бузулук

общество

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САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в городе Похвистнево, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, "Похвистнево Арена" построена по типовому проекту в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Спортивный комплекс включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, а также помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. В новом спорткомплексе жители города и района смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, также он будет использоваться для массовых катаний на коньках, проведения различных спортивных мероприятий. В пятницу на новой арене состоялся первый товарищеский матч между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.Губернатор также особо отметил вклад депутатов Государственной думы от Самарской области, которые помогают продвигать инициативы главы региона на федеральном уровне. "Сегодня город Похвистнево стал центром спортивной жизни. Здесь есть условия и для футбола, и для легкой атлетики, и для гимнастики", - отметил Казаков.Всего 2020 году в Самарской области в рамках проекта "Спорт – норма жизни" построено 33 новых спортивных объекта.

https://ria.ru/20201208/kultura-1588298868.html

https://ria.ru/20201217/sobor-1589640148.html

самарская область

отрадное

бузулук

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илья казаков, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, отрадное, бузулук, общество