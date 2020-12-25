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https://ria.ru/20201225/pokhvistnevo-1590996755.html
Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в городе Похвистнево, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:38
2020-12-25T20:38
илья казаков
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
отрадное
бузулук
общество
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САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в городе Похвистнево, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, "Похвистнево Арена" построена по типовому проекту в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Спортивный комплекс включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, а также помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. В новом спорткомплексе жители города и района смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, также он будет использоваться для массовых катаний на коньках, проведения различных спортивных мероприятий. В пятницу на новой арене состоялся первый товарищеский матч между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.Губернатор также особо отметил вклад депутатов Государственной думы от Самарской области, которые помогают продвигать инициативы главы региона на федеральном уровне. "Сегодня город Похвистнево стал центром спортивной жизни. Здесь есть условия и для футбола, и для легкой атлетики, и для гимнастики", - отметил Казаков.Всего 2020 году в Самарской области в рамках проекта "Спорт – норма жизни" построено 33 новых спортивных объекта.
https://ria.ru/20201208/kultura-1588298868.html
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илья казаков, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, отрадное, бузулук, общество

Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево

20:38 25.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в городе Похвистнево, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В пятницу, 25 декабря, состоялось долгожданное и радостное событие для жителей Похвистнево и Похвистневского района Самарской области – открытие первой в городе ледовой арены. Вместе с земляками качество строительства оценил губернатор Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Виктор Казаков", - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, "Похвистнево Арена" построена по типовому проекту в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Спортивный комплекс включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, а также помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. В новом спорткомплексе жители города и района смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, также он будет использоваться для массовых катаний на коньках, проведения различных спортивных мероприятий. В пятницу на новой арене состоялся первый товарищеский матч между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.

"Конечно, событие знаменательное. Если бы мне сказали еще пару лет назад, что я поеду в Похвистнево на хоккей, я бы, наверное, сильно удивился. Сейчас это норма жизни, потому что спорт стал нормой жизни для нашей страны, для нашей области, для наших городов и сёл. Здесь, в Похвистнево, мы открыли новый ФОК "Салют", и знаю, что он уже пользуется огромной популярность. Мы открыли здесь детский сад. И открываем ледовый дворец. И уверен, что мы еще многое сделаем в году наступающем", - цитирует Азарова пресс-служба.

Губернатор также особо отметил вклад депутатов Государственной думы от Самарской области, которые помогают продвигать инициативы главы региона на федеральном уровне. "Сегодня город Похвистнево стал центром спортивной жизни. Здесь есть условия и для футбола, и для легкой атлетики, и для гимнастики", - отметил Казаков.
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Илья КазаковВладимир ПутинДмитрий АзаровСамарская областьОтрадноеБузулукОбщество
 
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