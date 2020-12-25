Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/pogoda-1590845658.html
Вильфанд предупредил москвичей о грядущем "снежном коллапсе"
Вильфанд предупредил москвичей о грядущем "снежном коллапсе"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "НСН" предупредил москвичей о резком ухудшении погодных условий в столице. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:25
2020-12-25T03:25
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Москвичей предупредили о грядущем "снежном коллапсе"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155001/81/1550018187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fa788e807a6e0cbcd3708d9a9555ec8.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "НСН" предупредил москвичей о резком ухудшении погодных условий в столице.По его словам, в конце этой недели погода в Москве "будет совершенно нестандартной".Синоптик добавил, что не исключает метели и гололеда на московских улицах.Вильфанд также предупредил о сильном похолодании в начале следующей недели — ночная температура в столице опустится до минус 10-15 градусов, но уже к 30 декабря ожидается очередное потепление.
https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155001/81/1550018187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a644d28be13420a95514dbcb8ae06764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил москвичей о грядущем "снежном коллапсе"

03:25 25.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "НСН" предупредил москвичей о резком ухудшении погодных условий в столице.
По его словам, в конце этой недели погода в Москве "будет совершенно нестандартной".

"Завтра (в пятницу. — Прим. ред.) мы ожидаем очень сложную погоду — прохождение фронтальных разделов, повышение температуры до 0 градусов. Будет снег, местами сильный. По области выпадет мокрый снег, будет гололед, снежные заносы. В целом за пятницу и часть субботы выпадет свыше 10 сантиметров осадков. Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс!" — рассказал Вильфанд .

Синоптик добавил, что не исключает метели и гололеда на московских улицах.
Вильфанд также предупредил о сильном похолодании в начале следующей недели — ночная температура в столице опустится до минус 10-15 градусов, но уже к 30 декабря ожидается очередное потепление.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 17:57
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Лента новостейМолния