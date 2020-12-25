https://ria.ru/20201225/pogoda-1590845658.html

Вильфанд предупредил москвичей о грядущем "снежном коллапсе"

Вильфанд предупредил москвичей о грядущем "снежном коллапсе"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "НСН" предупредил москвичей о резком ухудшении погодных условий в столице. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:25

2020-12-25T03:25

2020-12-25T03:25

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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Москвичей предупредили о грядущем "снежном коллапсе"

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "НСН" предупредил москвичей о резком ухудшении погодных условий в столице.По его словам, в конце этой недели погода в Москве "будет совершенно нестандартной".Синоптик добавил, что не исключает метели и гололеда на московских улицах.Вильфанд также предупредил о сильном похолодании в начале следующей недели — ночная температура в столице опустится до минус 10-15 градусов, но уже к 30 декабря ожидается очередное потепление.

https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество