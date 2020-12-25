Вильфанд предупредил москвичей о грядущем "снежном коллапсе"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "НСН" предупредил москвичей о резком ухудшении погодных условий в столице.
По его словам, в конце этой недели погода в Москве "будет совершенно нестандартной".
"Завтра (в пятницу. — Прим. ред.) мы ожидаем очень сложную погоду — прохождение фронтальных разделов, повышение температуры до 0 градусов. Будет снег, местами сильный. По области выпадет мокрый снег, будет гололед, снежные заносы. В целом за пятницу и часть субботы выпадет свыше 10 сантиметров осадков. Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс!" — рассказал Вильфанд .
Синоптик добавил, что не исключает метели и гололеда на московских улицах.
Вильфанд также предупредил о сильном похолодании в начале следующей недели — ночная температура в столице опустится до минус 10-15 градусов, но уже к 30 декабря ожидается очередное потепление.
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