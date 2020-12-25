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В Непале по ошибке пилоты доставили пассажиров не в тот аэропорт
В Непале по ошибке пилоты доставили пассажиров не в тот аэропорт
В Непале пассажирский самолет местной авиакомпании приземлился в аэропорту в 400 километрах от пункта назначения, сообщает UPI. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T00:39
2020-12-25T00:39
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Непале пассажирский самолет местной авиакомпании приземлился в аэропорту в 400 километрах от пункта назначения, сообщает UPI.Лайнер вылетал из международного хаба Катманду и должен был приземлиться в южной части страны, городе Джанакпур. Вместо этого он прибыл в город Покхара, расположенный в центральной части государства.Местная газета сообщила, что в тот день в терминале внутренних авиалиний было много шума и суеты. Погода была неблагоприятной, потому часть рейсов задерживали. В итоге наземный персонал поменял номера рейсов, вылетающих в Джанакпур и Покхару почти одновременно, но пилотам и бортпроводникам об этом сообщить забыли.Исполнительный директор авиаперевозчика Аста Баснет объяснил, что ошибка возникла из-за "нарушения коммуникации между наземными службами и экипажем и несоблюдения сотрудниками прописанных процедур".В итоге авиакомпании пришлось получать разрешение на вылет из Покхары и посадку в Джанакпуре. Все 69 пассажиров прибыли в пункт назначения с задержкой на несколько часов.Авиакомпании расследуют причины инцидента.
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туризм, туристы, пассажиры, новости - туризм, непал, аэропорт

В Непале по ошибке пилоты доставили пассажиров не в тот аэропорт

00:39 25.12.2020
 
© Фото : Pixabay/photodrishti Гора Покхара в Непале
Гора Покхара в Непале - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Pixabay/photodrishti
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Непале пассажирский самолет местной авиакомпании приземлился в аэропорту в 400 километрах от пункта назначения, сообщает UPI.
Лайнер вылетал из международного хаба Катманду и должен был приземлиться в южной части страны, городе Джанакпур. Вместо этого он прибыл в город Покхара, расположенный в центральной части государства.
Местная газета сообщила, что в тот день в терминале внутренних авиалиний было много шума и суеты. Погода была неблагоприятной, потому часть рейсов задерживали. В итоге наземный персонал поменял номера рейсов, вылетающих в Джанакпур и Покхару почти одновременно, но пилотам и бортпроводникам об этом сообщить забыли.
Исполнительный директор авиаперевозчика Аста Баснет объяснил, что ошибка возникла из-за "нарушения коммуникации между наземными службами и экипажем и несоблюдения сотрудниками прописанных процедур".
В итоге авиакомпании пришлось получать разрешение на вылет из Покхары и посадку в Джанакпуре. Все 69 пассажиров прибыли в пункт назначения с задержкой на несколько часов.
Авиакомпании расследуют причины инцидента.
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