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https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590902999.html
Украинская община ответила на угрозы Киева помешать опреснению в Крыму
Украинская община ответила на угрозы Киева помешать опреснению в Крыму
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти не заниматься абсурдом, связанным с попытками сорвать строительство опреснительных... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:13
2020-12-25T13:13
днепр (город)
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
мид украины
республика крым
севастополь
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти не заниматься абсурдом, связанным с попытками сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.Она добавила, что верит в то, что до сознания украинских политиков когда-нибудь дойдет, что Крым – это часть России."Я в это искренне верю, что мы доживем до этого дня, когда они примут выбор крымчан. Украина никогда не любила крымчан и ничего не будет для нас делать хорошего. Украина не волнуется за крымчан, им всё равно. Своей работой киевские власти противоречат сами себе. На лицо политика двойных стандартов. С одной стороны, они говорят, что хотят вернуть Крым, и будет для крымчан все хорошо, а с другой – рубят все мосты и делают все против крымчан", - подчеркнула Гридчина.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201225/voda-1590900113.html
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днепр (город), дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, республика крым, севастополь, оон, в мире

Украинская община ответила на угрозы Киева помешать опреснению в Крыму

13:13 25.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочий во время работ по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Рабочий во время работ по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти не заниматься абсурдом, связанным с попытками сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.

"Это абсурдные заявления, которыми Кулеба пытается выслужиться перед правительством Украины и тем самым показать свою псевдоработу в отношении Крыма. Кроме улыбки это уже не вызывает никаких эмоций. Крымчане ничего всерьез такого не воспринимают. Помешать ничему киевские власти не смогут. Абсолютно ничего они не смогут сделать. Им стоит посмотреть хорошо на своих предшественников, к примеру, Ленура Ислямова, который уже осужден за энергоблокаду Крыма. Пусть они будут осторожны с такими заявлениями и не разбрасываются словами, в противном случае придется отвечать за свои поступки", - сказала Гридчина в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она добавила, что верит в то, что до сознания украинских политиков когда-нибудь дойдет, что Крым – это часть России.
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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"Я в это искренне верю, что мы доживем до этого дня, когда они примут выбор крымчан. Украина никогда не любила крымчан и ничего не будет для нас делать хорошего. Украина не волнуется за крымчан, им всё равно. Своей работой киевские власти противоречат сами себе. На лицо политика двойных стандартов. С одной стороны, они говорят, что хотят вернуть Крым, и будет для крымчан все хорошо, а с другой – рубят все мосты и делают все против крымчан", - подчеркнула Гридчина.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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В Крыму ответили на планы Киева сорвать проект по опреснению воды
 
Днепр (город)Дмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
 
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