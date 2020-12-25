https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590902999.html

Украинская община ответила на угрозы Киева помешать опреснению в Крыму

Украинская община ответила на угрозы Киева помешать опреснению в Крыму

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти не заниматься абсурдом, связанным с попытками сорвать строительство опреснительных... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:13

2020-12-25T13:13

2020-12-25T13:13

днепр (город)

дмитрий кулеба

сергей аксенов (политик)

мид украины

республика крым

севастополь

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти не заниматься абсурдом, связанным с попытками сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялте. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.Она добавила, что верит в то, что до сознания украинских политиков когда-нибудь дойдет, что Крым – это часть России."Я в это искренне верю, что мы доживем до этого дня, когда они примут выбор крымчан. Украина никогда не любила крымчан и ничего не будет для нас делать хорошего. Украина не волнуется за крымчан, им всё равно. Своей работой киевские власти противоречат сами себе. На лицо политика двойных стандартов. С одной стороны, они говорят, что хотят вернуть Крым, и будет для крымчан все хорошо, а с другой – рубят все мосты и делают все против крымчан", - подчеркнула Гридчина.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201225/voda-1590900113.html

https://ria.ru/20201225/krym-1590842026.html

днепр (город)

республика крым

севастополь

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днепр (город), дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, республика крым, севастополь, оон, в мире