https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590901313.html
Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой
Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой
Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:05
2020-12-25T13:05
2020-12-25T14:07
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Еще два-три месяца в первом квартале добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - добавил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома."Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы (воды – ред.), место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение - у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин", - отметил Хуснуллин.
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россия, марат хуснуллин, республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.
"Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение", - сказал Хуснуллин журналистам на пресс-конференции.
"Еще два-три месяца в первом квартале добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - добавил он.
Ранее Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
"Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы (воды – ред.), место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение - у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин", - отметил Хуснуллин.