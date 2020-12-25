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Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой
Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой
Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:05
2020-12-25T14:07
россия
марат хуснуллин
республика крым
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Еще два-три месяца в первом квартале добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - добавил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома."Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы (воды – ред.), место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение - у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин", - отметил Хуснуллин.
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россия, марат хуснуллин, республика крым, украина, в мире

Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой

13:05 25.12.2020 (обновлено: 14:07 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение", - сказал Хуснуллин журналистам на пресс-конференции.
"Еще два-три месяца в первом квартале добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - добавил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
"Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы (воды – ред.), место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение - у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин", - отметил Хуснуллин.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 20:52
Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму
 
РоссияМарат ХуснуллинРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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