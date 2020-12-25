https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590901313.html

Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой

Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой

Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:05

2020-12-25T13:05

2020-12-25T14:07

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марат хуснуллин

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Опреснение воды в Крыму - крайняя мера, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Еще два-три месяца в первом квартале добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - добавил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома."Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы (воды – ред.), место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение - у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин", - отметил Хуснуллин.

https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html

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россия, марат хуснуллин, республика крым, украина, в мире