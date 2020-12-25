Додон заявил, что в Молдавии начинается очень трудный период
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
КИШИНЕВ, 25 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что в республике начинается очень трудный и важный период, поэтому он призвал оппонентов к диалогу.
Премьер Молдавии Ион Кику ранее подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные выборы. Он будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря. Новый президент Молдавии Майя Санду с 28 декабря начинает консультации с парламентскими фракциями по вопросу назначения кандидата на пост премьера.
"Самая интересная борьба только начинается. Начинается очень трудный и важный период. Хочу обратиться к оппонентам – без диалога ничего не получится, если его не будет, то будет полная блокировка", - заявил Додон в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время позиция Партии социалистов будет определяющей в "подавляющем большинстве политических процессов". Додон 30 декабря вновь вернется к управлению Соцпартии, которую он возглавил в 2011 году и покинул в 2016, став президентом.
Оппозиционные политсилы несколько месяцев добиваются роспуска парламента, среди них - партия "Действие и солидарность", созданная Санду, недавно покинувшей ряды политформирования. Они хотят сформировать новое большинство, чтобы проводить проевропейскую политику. Отставка правительства – это один из вариантов, который может привести к роспуску парламента. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
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