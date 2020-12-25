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https://ria.ru/20201225/ministry-1590941518.html
Российские министры приняли участие в акции "Елка желаний"
Российские министры приняли участие в акции "Елка желаний"
Российские министры обещали исполнить заветные желания детей, которые они написали и развесили на новогодней елке: среди просьб – горные лыжи, полет на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:41
2020-12-25T15:41
новый год—2021
елка желаний
олег матыцин
николай шульгинов
максим решетников
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские министры обещали исполнить заветные желания детей, которые они написали и развесили на новогодней елке: среди просьб – горные лыжи, полет на авиатренажере, мастер-класс в гончарной мастерской и посмотреть на город с высоты птичьего полета.Глава Минэкономразвития Максим Решетников пообещал исполнить мечту мальчика по имени Лев, который хотел бы увидеть Казань с высоты птичьего полета. "Все сделаем! Увидит!", - заверил Решетников.Министр энергетики Николай Шульгинов снял с елки послание от 9-летнего Марка из Ставропольского края. Мальчик мечтает посетить гончарный мастер-класс. "Марк, я обязательно помогу тебе исполнить твою мечту. В ближайшее время свяжемся с тобой", - сказал Шульгинов.Министр транспорта Виталий Савельев взял с елки шар с желанием шестилетнего Савелия из Московской области. "Мечтает полетать на авиатренажере. Значит, полетаем", - сказал министр.Министр спорта Олег Матыцин пообещал исполнить пожелание Никиты из Мурманской области, который мечтает о горных лыжах и горнолыжных ботинках. "Обязательно исполним его мечту", - пообещал министр.В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.
https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html
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елка желаний, олег матыцин, николай шульгинов, максим решетников, общество

Российские министры приняли участие в акции "Елка желаний"

15:41 25.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские министры обещали исполнить заветные желания детей, которые они написали и развесили на новогодней елке: среди просьб – горные лыжи, полет на авиатренажере, мастер-класс в гончарной мастерской и посмотреть на город с высоты птичьего полета.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников пообещал исполнить мечту мальчика по имени Лев, который хотел бы увидеть Казань с высоты птичьего полета. "Все сделаем! Увидит!", - заверил Решетников.
Владимир Путин во время хоккейной тренировки с 9-летним участником Всероссийской акции Ёлка желаний Дмитрием Ащепковым из Челябинской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 21:18Новый год—2021
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Министр энергетики Николай Шульгинов снял с елки послание от 9-летнего Марка из Ставропольского края. Мальчик мечтает посетить гончарный мастер-класс. "Марк, я обязательно помогу тебе исполнить твою мечту. В ближайшее время свяжемся с тобой", - сказал Шульгинов.
Министр транспорта Виталий Савельев взял с елки шар с желанием шестилетнего Савелия из Московской области. "Мечтает полетать на авиатренажере. Значит, полетаем", - сказал министр.
Министр спорта Олег Матыцин пообещал исполнить пожелание Никиты из Мурманской области, который мечтает о горных лыжах и горнолыжных ботинках. "Обязательно исполним его мечту", - пообещал министр.
В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.
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24 декабря, 17:54Новый год—2021
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Новый год—2021Елка желанийОлег МатыцинНиколай ШульгиновМаксим РешетниковОбщество
 
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