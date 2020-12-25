https://ria.ru/20201225/ministry-1590941518.html

Российские министры приняли участие в акции "Елка желаний"

Российские министры приняли участие в акции "Елка желаний"

Российские министры обещали исполнить заветные желания детей, которые они написали и развесили на новогодней елке: среди просьб – горные лыжи, полет на... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:41

2020-12-25T15:41

2020-12-25T15:41

новый год—2021

елка желаний

олег матыцин

николай шульгинов

максим решетников

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские министры обещали исполнить заветные желания детей, которые они написали и развесили на новогодней елке: среди просьб – горные лыжи, полет на авиатренажере, мастер-класс в гончарной мастерской и посмотреть на город с высоты птичьего полета.Глава Минэкономразвития Максим Решетников пообещал исполнить мечту мальчика по имени Лев, который хотел бы увидеть Казань с высоты птичьего полета. "Все сделаем! Увидит!", - заверил Решетников.Министр энергетики Николай Шульгинов снял с елки послание от 9-летнего Марка из Ставропольского края. Мальчик мечтает посетить гончарный мастер-класс. "Марк, я обязательно помогу тебе исполнить твою мечту. В ближайшее время свяжемся с тобой", - сказал Шульгинов.Министр транспорта Виталий Савельев взял с елки шар с желанием шестилетнего Савелия из Московской области. "Мечтает полетать на авиатренажере. Значит, полетаем", - сказал министр.Министр спорта Олег Матыцин пообещал исполнить пожелание Никиты из Мурманской области, который мечтает о горных лыжах и горнолыжных ботинках. "Обязательно исполним его мечту", - пообещал министр.В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html

https://ria.ru/20201224/mishustin-1590800848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елка желаний, олег матыцин, николай шульгинов, максим решетников, общество