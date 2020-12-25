Охрана выгнала забежавшую в школьный двор в Москве лису
14:45 25.12.2020 (обновлено: 19:46 28.12.2020)
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию школы в Москве, выгнали, дети с ней не контактировали, сообщила РИА Новости директор школы № 2048 Станислава Буробина.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лиса забежала в пятницу днем во двор школы на юго-востоке Москвы, к приезду спасателей хищник успел покинуть территорию учебного заведения.
"В районе Некрасовка была замечена лиса, в том числе она забегала на территорию школы. Никто из детей с животным не контактировал, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает. Для безопасности детей немедленно были приняты все необходимые меры: охрана выгнала лису с территории, руководство школы передало информацию в департамент природопользования, департамент образования и Управу района, прогулки на сегодня отменены", - рассказала директор.
"У нас десятки лис живут в Москве. Если лисе ничего не угрожает, то мы ничего не предпринимаем, тем более сейчас зима, у них лисят нет, они все выросли. Через месяц у них начнется брачный период. Они выходят в город в поисках пищи, на людей не нападают - не было таких случаев", - рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Он отметил, что к школе лиса могла прийти в поискать тихого места, где нет собак, и в поисках пропитания. Бывает, что в день на горячую линию может поступить по таких 3-4 заявки.
"При встрече с лисой не подходить, не подманивать, не пугать и не кормить, не пытаться приручить. Это такой же алгоритм, как с любым хищником. Она сама через время уйдет", - добавил специалист.
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