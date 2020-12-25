Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201225/lisa-1591293942.html
Охрана выгнала забежавшую в школьный двор в Москве лису
Охрана выгнала забежавшую в школьный двор в Москве лису
Лису, забежавшую на территорию школы в Москве, выгнали, дети с ней не контактировали, сообщила РИА Новости директор школы № 2048 Станислава Буробина. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-25T14:45
2020-12-28T19:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
некрасовка
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155116/94/1551169470_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_26f084113da6e5fb520b28be0b354f6f.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию школы в Москве, выгнали, дети с ней не контактировали, сообщила РИА Новости директор школы № 2048 Станислава Буробина.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лиса забежала в пятницу днем во двор школы на юго-востоке Москвы, к приезду спасателей хищник успел покинуть территорию учебного заведения."В районе Некрасовка была замечена лиса, в том числе она забегала на территорию школы. Никто из детей с животным не контактировал, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает. Для безопасности детей немедленно были приняты все необходимые меры: охрана выгнала лису с территории, руководство школы передало информацию в департамент природопользования, департамент образования и Управу района, прогулки на сегодня отменены", - рассказала директор.Он отметил, что к школе лиса могла прийти в поискать тихого места, где нет собак, и в поисках пропитания. Бывает, что в день на горячую линию может поступить по таких 3-4 заявки.
https://ria.ru/20200307/1568255637.html
некрасовка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155116/94/1551169470_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_6c3fba2014f4d5f2ebea042746744c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
некрасовка, москва

Охрана выгнала забежавшую в школьный двор в Москве лису

14:45 25.12.2020 (обновлено: 19:46 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию школы в Москве, выгнали, дети с ней не контактировали, сообщила РИА Новости директор школы № 2048 Станислава Буробина.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лиса забежала в пятницу днем во двор школы на юго-востоке Москвы, к приезду спасателей хищник успел покинуть территорию учебного заведения.
"В районе Некрасовка была замечена лиса, в том числе она забегала на территорию школы. Никто из детей с животным не контактировал, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает. Для безопасности детей немедленно были приняты все необходимые меры: охрана выгнала лису с территории, руководство школы передало информацию в департамент природопользования, департамент образования и Управу района, прогулки на сегодня отменены", - рассказала директор.
"У нас десятки лис живут в Москве. Если лисе ничего не угрожает, то мы ничего не предпринимаем, тем более сейчас зима, у них лисят нет, они все выросли. Через месяц у них начнется брачный период. Они выходят в город в поисках пищи, на людей не нападают - не было таких случаев", - рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Он отметил, что к школе лиса могла прийти в поискать тихого места, где нет собак, и в поисках пропитания. Бывает, что в день на горячую линию может поступить по таких 3-4 заявки.
"При встрече с лисой не подходить, не подманивать, не пугать и не кормить, не пытаться приручить. Это такой же алгоритм, как с любым хищником. Она сама через время уйдет", - добавил специалист.
Лисица в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.03.2020
7 марта, 10:00
Рыжая гостья: пять главных фактов о лисах в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНекрасовкаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Прах звезды сериала "Стартрек" 12 лет тайно находился на МКС
03:09Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии
03:06В РАН заявили о решении вопроса с финансированием космических проектов
02:56Джордж Р.Р. Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года
02:53Палата представителей США преодолевает вето Трампа на оборонный бюджет
02:34В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году
02:08Стало известно, когда табачные стики уберут с прилавков
01:57Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу
01:49Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет
01:20В Сети появились фото и видео с полицейскими в Среднеуральском монастыре
01:18Эксперт рассказал, кому должны увеличить зарплату в 2021 году
01:10Секретарь совбеза Карабаха объявил войну сектам, пьяницам и наркоманам
00:57Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия
00:32В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера
00:28В России умер "самый большой ребенок в мире"
00:28Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России
00:23Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию
00:19Армия обороны Карабаха перейдет под контроль совбеза непризнанной НКР
00:16В Аргентине стартует вакцинация российской вакциной "Спутник V"
Лента новостейМолния