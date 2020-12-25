https://ria.ru/20201225/lisa-1591293942.html

Охрана выгнала забежавшую в школьный двор в Москве лису

Охрана выгнала забежавшую в школьный двор в Москве лису

Лису, забежавшую на территорию школы в Москве, выгнали, дети с ней не контактировали, сообщила РИА Новости директор школы № 2048 Станислава Буробина. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-25T14:45

2020-12-25T14:45

2020-12-28T19:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

некрасовка

москва

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию школы в Москве, выгнали, дети с ней не контактировали, сообщила РИА Новости директор школы № 2048 Станислава Буробина.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что лиса забежала в пятницу днем во двор школы на юго-востоке Москвы, к приезду спасателей хищник успел покинуть территорию учебного заведения."В районе Некрасовка была замечена лиса, в том числе она забегала на территорию школы. Никто из детей с животным не контактировал, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает. Для безопасности детей немедленно были приняты все необходимые меры: охрана выгнала лису с территории, руководство школы передало информацию в департамент природопользования, департамент образования и Управу района, прогулки на сегодня отменены", - рассказала директор.Он отметил, что к школе лиса могла прийти в поискать тихого места, где нет собак, и в поисках пропитания. Бывает, что в день на горячую линию может поступить по таких 3-4 заявки.

https://ria.ru/20200307/1568255637.html

некрасовка

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

некрасовка, москва