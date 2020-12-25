https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590958084.html

Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств

Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств

Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств, этот вопрос обсуждался с главой ведомства Денисом Мантуровым, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:46

2020-12-25T16:46

2020-12-25T16:46

здоровье - общество

михаил мишустин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg

СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств, этот вопрос обсуждался с главой ведомства Денисом Мантуровым, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, Минпромторг проконтролирует соблюдение производителями и дистрибьютерами своих обязательств."Также мы переговорили с Денисом Валентиновичем (Мантуровым). Мы считаем, что вполне можем наделить Минпромторг полномочиями по координации деятельности участников в сфере производства лекарственных препаратов на основе тех расчетов, которые по потребностям дает министерство здравоохранения", - сказала Голикова на совещании премьера Михаила Мишустина с производителями лекарств.

https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590944603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика