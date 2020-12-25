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Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств
Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств
Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств, этот вопрос обсуждался с главой ведомства Денисом Мантуровым, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:46
2020-12-25T16:46
здоровье - общество
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств, этот вопрос обсуждался с главой ведомства Денисом Мантуровым, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, Минпромторг проконтролирует соблюдение производителями и дистрибьютерами своих обязательств."Также мы переговорили с Денисом Валентиновичем (Мантуровым). Мы считаем, что вполне можем наделить Минпромторг полномочиями по координации деятельности участников в сфере производства лекарственных препаратов на основе тех расчетов, которые по потребностям дает министерство здравоохранения", - сказала Голикова на совещании премьера Михаила Мишустина с производителями лекарств.
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здоровье - общество, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств

16:46 25.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг может получить полномочия по координации закупок лекарств, этот вопрос обсуждался с главой ведомства Денисом Мантуровым, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, Минпромторг проконтролирует соблюдение производителями и дистрибьютерами своих обязательств.
"Также мы переговорили с Денисом Валентиновичем (Мантуровым). Мы считаем, что вполне можем наделить Минпромторг полномочиями по координации деятельности участников в сфере производства лекарственных препаратов на основе тех расчетов, которые по потребностям дает министерство здравоохранения", - сказала Голикова на совещании премьера Михаила Мишустина с производителями лекарств.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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