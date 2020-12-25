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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590917792.html
Центр Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма коронавируса
Центр Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма коронавируса
Центр имени Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма COVID-19, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:12
2020-12-25T14:12
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
великобритания
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центр имени Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма COVID-19, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации."Нет, нам никто ничего не передавал",- сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получил ли центр Гамалеи "британский" штамм коронавируса.Он отметил, что ученые, исследовав штамм, смогли бы посмотреть, как сыворотка крови привитых нейтрализует вирус.Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина "Спутник V" будет защищать от "британского" штамма COVID-19, так как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, великобритания, общество

Центр Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма коронавируса

14:12 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центр имени Гамалеи пока не получал образец "британского" штамма COVID-19, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
"Нет, нам никто ничего не передавал",- сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получил ли центр Гамалеи "британский" штамм коронавируса.
Он отметил, что ученые, исследовав штамм, смогли бы посмотреть, как сыворотка крови привитых нейтрализует вирус.
Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина "Спутник V" будет защищать от "британского" штамма COVID-19, так как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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