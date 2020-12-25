Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201225/izrail-1590975536.html
В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет
В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет
В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:45
2020-12-25T20:45
туризм
иисус христос
туризм
новости - туризм
иерусалим
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978879_0:123:3070:1850_1920x0_80_0_0_def61eb951588eda964adc46fd9f4881.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. Миква, согласно христианской традиции, относится к периоду пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме.Неподалеку от нее обнаружили руины храма византийского периода. По мнению ученых, он был построен в VI веке н.э. и прослужил около двухсот лет.Артефакты были найдены во время строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля, который свяжет ее с Кедронской долиной.Церковь Всех Наций стоит на том месте, где, согласно священному писанию, Иисус Христос совершил моление о чаше в последнюю ночь перед арестом.
https://ria.ru/20200709/1574119910.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5fad19a94df90c838b396bdb9212bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, туризм, новости - туризм, иерусалим, израиль

В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет

20:45 25.12.2020
 
© Фото : Israel Antiquities Authority/Yaniv BermanРитуальный бассейн периода Второго Храма, обнаруженный во время строительных работ
Ритуальный бассейн периода Второго Храма, обнаруженный во время строительных работ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Israel Antiquities Authority/Yaniv Berman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц

Археологические раскопки в районе Гефсиманского сада в Иерусалиме

Раскопки в византийской церкви
1 из 3

Археологические раскопки в районе Гефсиманского сада в Иерусалиме

© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц

Деталь византийской церкви в Иерусалиме

Раскопки в византийской церкви
2 из 3

Деталь византийской церкви в Иерусалиме

© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц

На раскопках в Иерусалиме

Раскопки в византийской церкви
3 из 3

На раскопках в Иерусалиме

© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
1 из 3

Археологические раскопки в районе Гефсиманского сада в Иерусалиме

© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
2 из 3

Деталь византийской церкви в Иерусалиме

© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
3 из 3

На раскопках в Иерусалиме

© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
Миква, согласно христианской традиции, относится к периоду пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме.
Неподалеку от нее обнаружили руины храма византийского периода. По мнению ученых, он был построен в VI веке н.э. и прослужил около двухсот лет.
Артефакты были найдены во время строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля, который свяжет ее с Кедронской долиной.
Церковь Всех Наций стоит на том месте, где, согласно священному писанию, Иисус Христос совершил моление о чаше в последнюю ночь перед арестом.
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 21:20Туризм
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
 
ТуризмИисус ХристосТуризмНовости - ТуризмИерусалимИзраиль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния