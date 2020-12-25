В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет
© Фото : Israel Antiquities Authority/Yaniv BermanРитуальный бассейн периода Второго Храма, обнаруженный во время строительных работ
© Фото : Israel Antiquities Authority/Yaniv Berman
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
Археологические раскопки в районе Гефсиманского сада в Иерусалиме
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Археологические раскопки в районе Гефсиманского сада в Иерусалиме
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
Деталь византийской церкви в Иерусалиме
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Деталь византийской церкви в Иерусалиме
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
На раскопках в Иерусалиме
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На раскопках в Иерусалиме
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
1 из 3
Археологические раскопки в районе Гефсиманского сада в Иерусалиме
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
2 из 3
Деталь византийской церкви в Иерусалиме
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
3 из 3
На раскопках в Иерусалиме
© Фото : Управление древностей Израиля/Йоли Шварц
Миква, согласно христианской традиции, относится к периоду пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме.
Неподалеку от нее обнаружили руины храма византийского периода. По мнению ученых, он был построен в VI веке н.э. и прослужил около двухсот лет.
Артефакты были найдены во время строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля, который свяжет ее с Кедронской долиной.
Церковь Всех Наций стоит на том месте, где, согласно священному писанию, Иисус Христос совершил моление о чаше в последнюю ночь перед арестом.