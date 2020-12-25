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В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет

В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет

В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:45

2020-12-25T20:45

2020-12-25T20:45

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. Миква, согласно христианской традиции, относится к периоду пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме.Неподалеку от нее обнаружили руины храма византийского периода. По мнению ученых, он был построен в VI веке н.э. и прослужил около двухсот лет.Артефакты были найдены во время строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля, который свяжет ее с Кедронской долиной.Церковь Всех Наций стоит на том месте, где, согласно священному писанию, Иисус Христос совершил моление о чаше в последнюю ночь перед арестом.

https://ria.ru/20200709/1574119910.html

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иисус христос, туризм, новости - туризм, иерусалим, израиль