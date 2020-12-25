https://ria.ru/20201225/izolyatsiya-1590935671.html
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Оперштаб в Пермском крае продлил до 24 января 2021 года режим самоизоляции для людей 65+, а также ограничения на работу кафе и ресторанов и запрет на проведение РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:20
2020-12-25T15:20
2020-12-25T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Оперштаб в Пермском крае продлил до 24 января 2021 года режим самоизоляции для людей 65+, а также ограничения на работу кафе и ресторанов и запрет на проведение банкетов и дискотек, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Уточняется, что пока не снят запрет на проведение корпоративов, банкетов, дней рождений в заведениях общепита, культурно-массовых мероприятий, сохраняются ограничения на работу ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и других аналогичных заведений.Оперштаб также продлил до 24 января установленный ранее режим работы общепита, который не разрешает заведениям принимать гостей в ночное время — с 01.00 до 06.00. Данное правило не распространяется на кафе в пермском аэропорту.На заседании оперштаба в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев заметил, что в регионе сохраняется рост заболеваемости COVID-19, при этом примерно треть заразившихся — это люди в возрасте 30-49 лет.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 — подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости.
Оперштаб в Пермском крае
продлил до 24 января 2021 года режим самоизоляции для людей 65+, а также ограничения на работу кафе и ресторанов и запрет на проведение банкетов и дискотек, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 24 января 2021 года. Также на этот период продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пока не снят запрет на проведение корпоративов, банкетов, дней рождений в заведениях общепита, культурно-массовых мероприятий, сохраняются ограничения на работу ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и других аналогичных заведений.
Оперштаб также продлил до 24 января установленный ранее режим работы общепита, который не разрешает заведениям принимать гостей в ночное время — с 01.00 до 06.00. Данное правило не распространяется на кафе в пермском аэропорту.
На заседании оперштаба в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора
, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев заметил, что в регионе сохраняется рост заболеваемости COVID-19, при этом примерно треть заразившихся — это люди в возрасте 30-49 лет.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 — подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.