https://ria.ru/20201225/izolyatsiya-1590935671.html

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Оперштаб в Пермском крае продлил до 24 января 2021 года режим самоизоляции для людей 65+, а также ограничения на работу кафе и ресторанов и запрет на проведение РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:20

2020-12-25T15:20

2020-12-25T15:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Оперштаб в Пермском крае продлил до 24 января 2021 года режим самоизоляции для людей 65+, а также ограничения на работу кафе и ресторанов и запрет на проведение банкетов и дискотек, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Уточняется, что пока не снят запрет на проведение корпоративов, банкетов, дней рождений в заведениях общепита, культурно-массовых мероприятий, сохраняются ограничения на работу ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и других аналогичных заведений.Оперштаб также продлил до 24 января установленный ранее режим работы общепита, который не разрешает заведениям принимать гостей в ночное время — с 01.00 до 06.00. Данное правило не распространяется на кафе в пермском аэропорту.На заседании оперштаба в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев заметил, что в регионе сохраняется рост заболеваемости COVID-19, при этом примерно треть заразившихся — это люди в возрасте 30-49 лет.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 — подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590877454.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество