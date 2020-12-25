https://ria.ru/20201225/izbieniya-1590963661.html
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:07
2020-12-25T17:07
2020-12-25T17:07
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в больнице, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, подозреваемый с ноября по 15 декабря, находясь в квартире в Ростове-на-Дону, систематически руками и ногами избивал трехлетнего пасынка. Отмечается, что после очередных побоев ребёнка с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставили в реанимацию, в настоящее время в больнице ребенку оказывают медпомощь.В настоящее время следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/prigovor-1588803049.html
ростов-на-дону
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следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия