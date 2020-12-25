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Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:07
2020-12-25T17:07
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в больнице, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, подозреваемый с ноября по 15 декабря, находясь в квартире в Ростове-на-Дону, систематически руками и ногами избивал трехлетнего пасынка. Отмечается, что после очередных побоев ребёнка с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставили в реанимацию, в настоящее время в больнице ребенку оказывают медпомощь.В настоящее время следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/prigovor-1588803049.html
ростов-на-дону
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следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия

Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка

17:07 25.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в больнице, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений... "истязание" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему"... По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый с ноября по 15 декабря, находясь в квартире в Ростове-на-Дону, систематически руками и ногами избивал трехлетнего пасынка. Отмечается, что после очередных побоев ребёнка с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставили в реанимацию, в настоящее время в больнице ребенку оказывают медпомощь.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.
Колония - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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