https://ria.ru/20201225/izbieniya-1590963661.html

Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка

Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка

Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:07

2020-12-25T17:07

2020-12-25T17:07

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в том, что он систематически избивал руками и ногами своего трехлетнего пасынка, в настоящее время ребенок находится в больнице, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, подозреваемый с ноября по 15 декабря, находясь в квартире в Ростове-на-Дону, систематически руками и ногами избивал трехлетнего пасынка. Отмечается, что после очередных побоев ребёнка с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставили в реанимацию, в настоящее время в больнице ребенку оказывают медпомощь.В настоящее время следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/prigovor-1588803049.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия