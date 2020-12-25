https://ria.ru/20201225/gora-1590905590.html

Треснувшая в Альпах гора может развалиться в любой момент

Треснувшая в Альпах гора может развалиться в любой момент

Геофизики, наблюдающие за расхождением трещины, расколовшей на две части гору Хохфогель в Альпах, выявили определенные закономерности в ее тектонических... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:28

2020-12-25T13:28

2020-12-25T13:28

наука

альпы

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Геофизики, наблюдающие за расхождением трещины, расколовшей на две части гору Хохфогель в Альпах, выявили определенные закономерности в ее тектонических подвижках. Для этого они использовали сейсмическую аппаратуру, которая записала частоту колебаний скалы. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth Surface Processes and Landforms.Вершину Хохфогель высотой 2592 метра, расположенную в Алльгойских Альпах, рассекает надвое огромная трещина, ширина которой в отдельных местах достигает пяти метров. Трещина продолжает расходиться со скоростью около пяти миллиметров в год. Примечательно то, что по вершине проходит граница между Германией и Австрией, и ученые прогнозируют, что в какой-то момент австрийская часть обвалится и 260 тысяч кубометров известняковой породы скатятся в долину Хорнбах в Австрии. Но когда это произойдет, сказать трудно.Исследователи Потсдамского центра имени Гельмгольца — Немецкого исследовательского центра наук о Земле и Технического университета Мюнхена разработали методику наблюдений за прочностью скалы с помощью приборов, фиксирующих сейсмические колебания.Они установили на вершине шесть сейсмометров на расстоянии 30-40 метров друг от друга. В течение нескольких месяцев датчики фиксировали частоту колебаний горы, вызванных ветром, перепадами температур, и напряжением или ослаблением горных пород, а также многочисленными небольшими землетрясениями.Авторы анализировали резонансную вибрацию, возникающую в скале в процессе возникновения или снятия напряжений — процессов, которые, по мнению ученых, могут быть предвестниками предстоящих крупных подвижек.Новаторский подход заключается в том, что измерения проводили непосредственно на месте и в непрерывном режиме. Ранее долгосрочный мониторинг горы осуществляли только с помощью дистанционного зондирования или разовых замеров. Ни один из этих подходов не смог выявить с достаточной временной и пространственной детализацией закономерности процессов, происходящих внутри горы.Новый метод позволил построить циклическую пилообразную частотную диаграмму колебаний в скальном объеме. В течение пяти-семи дней их амплитуда повышалась с 26 до 29 герц, а затем возвращалась к исходному значению менее чем за два дня. Ученые установили, что увеличение частоты связано с ростом напряжения в массиве горных пород, при котором обычно и происходит разрыв. А также то, что непосредственно перед разрывом циклы становятся короче. Авторы определили это как важный индикатор опасности скорого обрушения."С помощью сейсмического подхода мы впервые смогли регистрировать эти циклические явления непрерывно и практически в реальном времени, — приводятся в пресс-релизе Потсдамского центра имени Гельмгольца слова первого автора статьи геоморфолога Микаэля Дитце (Michael Dietze). — В настоящее время мы продемонстрировали работоспособность нашей концепции, и теперь результаты нужно подтвердить в другом месте".С технической точки зрения, это не слишком сложно, считает Дитце. А возросшая тектоническая активностью на многих пиках в Альпах требует проведения более точных наблюдений.В течение еще двух лет исследователи будут наблюдать, как на пилообразные циклы влияют суточные и сезонные колебания, а также циклы замерзания воды в трещинах во время холодных зим и в ночные часы.Авторы отмечают, что, даже если скала обрушится, судя по рассчитанной ими траектории камнепада, поселениям в долине Хорнбах ничего не угрожает.

https://ria.ru/20201223/tsunami-1590633800.html

https://ria.ru/20201223/kaspiy-1590587703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альпы, земля - риа наука, германия, австрия