МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений
14:26 25.12.2020 (обновлено: 14:32 25.12.2020)
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США, пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.
"Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет – конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет", - заявил Ермаков, комментируя заявления США и Австралии о запуске нового проекта – SCIFiRE – по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
По словам Ермакова, сегодня разработкой гиперзвуковых вооружений "помимо ведущих в военном плане держав занимаются далеко не только в Австралии".
"Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД", - сказал он.
"Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции "соперничества великих держав", в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи "мира с опорой на силу", - заявил дипломат.