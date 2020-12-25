https://ria.ru/20201225/gonka-1590922231.html

МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений

МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений

Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США, пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:26

2020-12-25T14:26

2020-12-25T14:32

владимир ермаков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США, пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.По словам Ермакова, сегодня разработкой гиперзвуковых вооружений "помимо ведущих в военном плане держав занимаются далеко не только в Австралии"."Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД", - сказал он.

https://ria.ru/20201224/oshibki-1590770509.html

https://ria.ru/20201206/giperzvuk-1587869806.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ермаков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире