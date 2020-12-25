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МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений
МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений
Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США, пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:26
2020-12-25T14:32
владимир ермаков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США, пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.По словам Ермакова, сегодня разработкой гиперзвуковых вооружений "помимо ведущих в военном плане держав занимаются далеко не только в Австралии"."Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД", - сказал он.
https://ria.ru/20201224/oshibki-1590770509.html
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владимир ермаков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений

14:26 25.12.2020 (обновлено: 14:32 25.12.2020)
 
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Air Force / Matt Williams
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разработками в сфере гиперзвука занимаются около десятка государств, а некоторые страны, в том числе США, пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

"Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет – конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет", - заявил Ермаков, комментируя заявления США и Австралии о запуске нового проекта – SCIFiRE – по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 15:43
СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
По словам Ермакова, сегодня разработкой гиперзвуковых вооружений "помимо ведущих в военном плане держав занимаются далеко не только в Австралии".
"Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД", - сказал он.

"Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции "соперничества великих держав", в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи "мира с опорой на силу", - заявил дипломат.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 09:02Выборы президента США — 2020
Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
 
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