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Песков переадресовал в правительство вопрос о теневом секторе экономики
Песков переадресовал в правительство вопрос о теневом секторе экономики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об увеличении теневого сектора экономики, но подчеркнул, что система... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:53
2020-12-25T12:53
правительство рф
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об увеличении теневого сектора экономики, но подчеркнул, что система налоговой службы позволяет администрировать эту сферу.Ранее портал "СберИндекс" представил аналитическое исследование, в котором подвёл итоги 2020 года и проанализировал основные тренды в сфере потребления, экономики и финансов. По оценке аналитиков, порядка 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в "серый" сектор экономики."Это, скорее, вопрос все-таки к правительству. Это очень хорошо видит наша налоговая служба, тем более, там система мониторинга фактически работает онлайн... Здесь я не могу вам сказать, что мы можем в Кремле это фиксировать. Скорее мы в Кремле это не можем фиксировать, это правительство фиксирует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, фиксируют ли в Кремле рост теневого сектора и видят ли в этом опасность.На просьбу уточнить, рассматривается ли возможность введения мер для вывода бизнеса из тени, он подчеркнул: "Меры могут быть одними - люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги. Система позволяет это все администрировать".
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правительство рф, дмитрий песков, экономика

Песков переадресовал в правительство вопрос о теневом секторе экономики

12:53 25.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об увеличении теневого сектора экономики, но подчеркнул, что система налоговой службы позволяет администрировать эту сферу.
Ранее портал "СберИндекс" представил аналитическое исследование, в котором подвёл итоги 2020 года и проанализировал основные тренды в сфере потребления, экономики и финансов. По оценке аналитиков, порядка 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в "серый" сектор экономики.
"Это, скорее, вопрос все-таки к правительству. Это очень хорошо видит наша налоговая служба, тем более, там система мониторинга фактически работает онлайн... Здесь я не могу вам сказать, что мы можем в Кремле это фиксировать. Скорее мы в Кремле это не можем фиксировать, это правительство фиксирует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, фиксируют ли в Кремле рост теневого сектора и видят ли в этом опасность.
На просьбу уточнить, рассматривается ли возможность введения мер для вывода бизнеса из тени, он подчеркнул: "Меры могут быть одними - люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги. Система позволяет это все администрировать".
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