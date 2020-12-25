https://ria.ru/20201225/byudzhet-1590996180.html

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год, сообщила пресс-служба офиса главы государства. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:35

2020-12-25T20:35

2020-12-25T20:35

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год, сообщила пресс-служба офиса главы государства."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная рада приняла 15 декабря", - сообщается на сайте.Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/sputnik-1590990308.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире