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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год, сообщила пресс-служба офиса главы государства. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:35
2020-12-25T20:35
верховная рада украины
владимир зеленский
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в мире
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КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год, сообщила пресс-служба офиса главы государства."Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная рада приняла 15 декабря", - сообщается на сайте.Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год

20:35 25.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная рада приняла 15 декабря", - сообщается на сайте.
Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).
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