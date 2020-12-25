https://ria.ru/20201225/breygel-1590809978.html

Бархатный, Адский и Ко: младшие Брейгели — в Новом Иерусалиме

Бархатный, Адский и Ко: младшие Брейгели — в Новом Иерусалиме

Выставку в Вене, посвященную Питеру Брейгелю — старшему, называли событием года: ради нее многие поклонники автора "Вавилонской башни" и "Охотников на снегу"... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:10

культура

новости культуры

питер брейгель (младший)

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питер брейгель (старший)

бернар арно

sotheby's

московская область (подмосковье)

живопись

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Выставку в Вене, посвященную Питеру Брейгелю — старшему, называли событием года: ради нее многие поклонники автора "Вавилонской башни" и "Охотников на снегу" даже специально ездили в Австрию. Теперь достаточно добраться до подмосковного музея "Новый Иерусалим", где до 11 апреля представлена внушительная частная коллекция работ потомков нидерландского живописца — его сыновей, внуков, а также многочисленных современников. Страсти по БрейгелямПредприниматель, некогда совладелец крупной сети супермаркетов и уроженец Одессы Константин Мауергауз собирать старых мастеров стал около 20 лет назад. Начинал с русских художников уровня Третьяковки, интересовался отдельными советскими живописцами 1960-1970-х годов — "набор", на котором традиционно останавливается большинство крупных коллекционеров в России. Однако в итоге супруги Мауергауз свернули в сторону Северной Европы XV-XVII веков. Увлеклись: теперь в огромном собрании Валерии и Константина есть даже Кранахи (причем и старший, и младший). Однако главная страсть супругов — работы потомков Питера Брейгеля — старшего. Среди частных коллекционеров похвастаться Брейгелями могут немногие. Взять хотя бы стоимость: в 2011 году, например, "Битву масленицы и поста" Питера Брейгеля — младшего аноним приобрел на торгах почти за 11 миллионов долларов. Но и появляются на арт-рынке такие раритеты нечасто, в очереди за ними стоят крупные музеи. Известно, что неравнодушен к фламандцам владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно, так что соперник на аукционах Christie's и Sotheby's у четы Мауергауз достойный. Пять лет назад сокровища Константина и Валерии — около 30 работ младших Брейгелей и их последователей — экспонировали в ГМИИ. На открытие пришло столько народа, что сам коллекционер едва протиснулся в небольшой зал. Теперь наконец развернулись: в Истре под собрание семьи Мауергауз предоставили 650 квадратных метров и сразу три зала. Увидеть можно 70 работ — большинство из них показывают российской публике впервые. Например, сатира "Богач и льстецы", участвовавшая в знаменитой выставке 1934-го в Амстердаме, где заново открыли подзабытого Брейгеля. По словам владельцев, охота за некоторыми шедеврами занимала годы. Монотонности не чувствуется: есть пейзажи, портреты, натюрморты, бытовые сцены, иллюстрации к басням, миниатюры. Основная часть работ — на дубовых панелях. По стопам отцаПо словам координатора выставки Натальи Михалиной, коллекционеры в процесс подготовки не вмешивались: полностью доверились куратору — Вадиму Садкову, заведующему отделом старых мастеров ГМИИ имени Пушкина.Садков прекрасно разбирается в хитросплетениях обширной династии — четыре поколения живописцев творили на протяжении двухсот лет, c XVI по XVIII век, и создали один из самых громких арт-брендов. Если вкратце, то сначала был Питер Брейгель — старший, или Мужицкий: выставку в Музее истории искусства в Вене, прошедшую с октября 2018-го по январь 2019-го, как раз приурочили к 450-летию с его смерти. При жизни он добился успеха, но умер рано. Оба его сына стали художниками. Старшего за любовь к библейским сюжетам в духе Босха прозвали Адским, а младшего за утонченность и страсть к цветочным натюрмортам (видимо, сказались семь лет, проведенных в Италии) — Бархатным. Началось все с подражания. Отвечая на растущий спрос, Адский научился отлично копировать работы отца. Яркий пример — представленный в Истре "Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц".Однако жемчужиной новой выставки Садков считает работу "Добрый пастырь" из собрания Николая Рериха. Долгое время ее атрибуция вызывала споры: картину приписывали Мужицкому, и лишь в 2014 году признали творением Адского.А вот младший сын Брейгеля, Бархатный, изображению сцен из крестьянской жизни больше предпочитал изысканную кабинетную живопись. Его фишка, например, особые натюрморты: букеты с цветами, которые распускаются в разные месяцы, то есть теоретически не могут встретиться в одной вазе. Сын Бархатного, тоже Ян, специализировался уже на пейзажах. А вот внук — он носил другую фамилию, ван Кессель, — создавал искусные изображения жуков, бабочек и раковин на медных пластинах для украшения популярных в XVII веке кабинетов редкостей и кунсткамер. Муравечество у БрейгеляЧистота происхождения работ в случае такой обширной династии, обросшей многочисленными учениками и родственниками, неизбежно вызывает вопросы. Представители музея объясняют: для выставки отбирали произведения только с кристально чистым провенансом: "Нам же не хочется скандала". Чтобы развеять сомнения, в изданном к экспозиции в "Новом Иерусалиме" каталоге куратор Вадим Садков подробно расписывает историю каждой работы: кто прежний владелец, когда приобретена. Запутаться в ветвях генеалогического древа Брейгелей несложно: там все влияли друг на друга. Так что кураторы выставки хронологическому принципу предпочли тематический. От работ подражателя Мужицкого, Мартина ван Клеве, от нравоучительных и сатирических сценок, которыми знаменит основатель династии, посетитель движется к декоративным жучкам-паучкам Яна ван Кесселя, а потом и вовсе сдержанным видам прибрежной полосы или лесной дороги Якоба ван Рейсдала.Директор музея Василий Кузнецов рассчитывает, что "Младшие Брейгели и их эпоха" будут пользоваться таким же успехом, как и открывшаяся в ноябре прошлого года экспозиция "Марк Шагал: между небом и землей", тоже выпавшая на новогодние каникулы (тем более когда музеи в Москве закрыты на карантин). Кузнецов сообщил, что "Новый Иерусалим" готов в праздники продлить график работы до 21:00, но пускать будут только по сеансам. Министр культуры Московской области Елена Харламова тоже считает, что выставка будет популярна, ведь российской публике эстетика фламандцев XVI–XVII веков близка и понятна. "Брейгель — певец обыденных чудес. И часть нашей культуры: Андрей Тарковский цитировал его картины и в "Зеркале", и в "Солярисе", — заметила она. По словам координатора Натальи Михалиной, притягательность творчества династии — в многоуровневости сюжетов, которые хочется подолгу рассматривать, находя все новые смыслы. Именно такую медитативность можно себе позволить, пока мир вынужденно замедлился. К тому же голландцы Брейгели — настоящие мастера зимних заснеженных пейзажей, которые так созвучны нашей аудитории. Массовые сцены Брейгель изображает так, что взгляд зрителя словно парит над этим муравейником, где каждый обитатель не безлик, а наделен индивидуальностью.Куратор Вадим Садков рассуждает: "Брейгели интересны и в наше время, потому что представляют собой одно из ранних проявлений феномена массовой культуры". И дело здесь даже не столько в многочисленных копиях, сколько во взятом на вооружение принципе "развлекать, поучая". Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз". Музей "Новый Иерусалим", до 11 апреля. Билеты — около 400 рублей, по сеансам каждый час с 10:00 (до 19:00-20:00), понедельник — выходной. РИА Новости выступает информационным партнером выставки.

https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, питер брейгель (младший), выставки, питер брейгель (старший), бернар арно, sotheby's , московская область (подмосковье), живопись