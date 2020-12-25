https://ria.ru/20201225/avangard-1590926343.html

Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ

Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ

Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:45

2020-12-25T14:45

2020-12-25T15:25

владимир ермаков

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил Владимир Путин. По его словам, система способна совершать межконтинентальные полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.

https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html

https://ria.ru/20201221/triada-1590216703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ермаков, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность