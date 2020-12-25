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Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ
Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ
Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:45
2020-12-25T15:25
владимир ермаков
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил Владимир Путин. По его словам, система способна совершать межконтинентальные полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.
https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html
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владимир ермаков, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность

Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ

14:45 25.12.2020 (обновлено: 15:25 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах".

Владимир Ермаков
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.
О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил Владимир Путин. По его словам, система способна совершать межконтинентальные полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.
“Позволяющий обеспечить безопасность России” – Путин об уровне российской ядерной триады - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 13:58
Путин оценил уровень российской ядерной триады
 
Владимир ЕрмаковДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасность
 
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