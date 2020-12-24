https://ria.ru/20201224/zemledelie-1590756212.html
Российская армия начала получать системы минирования "Земледелие"
Российская армия начала получать системы минирования "Земледелие"
Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" начала поступать в российскую армию, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:44
2020-12-24T14:44
2020-12-24T14:55
ростех
валерий ганичев
безопасность
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" начала поступать в российскую армию, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха".Разработкой и производством боевой машины занималось НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в "Ростех"). Впервые "Земледелие" было публично представлено 24 июня на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.Принцип работы ИСДМ схож с реактивными системами залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.В состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.
https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html
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ростех, валерий ганичев, безопасность
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" начала поступать в российскую армию, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха
".
Разработкой и производством боевой машины занималось НПО "Сплав" имени Ганичева
(входит в "Ростех"). Впервые "Земледелие" было публично представлено 24 июня на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.
"Госкорпорация "Ростех" начала поставку в войска новейшей системы "Земледелие", которая устанавливает минные поля с помощью программируемых боеприпасов. Используемые в таких снарядах мины способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время", - говорится в сообщении.
Принцип работы ИСДМ схож с реактивными системами залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.
"Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", – цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
В состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.