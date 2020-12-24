https://ria.ru/20201224/zemledelie-1590756212.html

Российская армия начала получать системы минирования "Земледелие"

Российская армия начала получать системы минирования "Земледелие"

Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" начала поступать в российскую армию, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:44

2020-12-24T14:44

2020-12-24T14:55

ростех

валерий ганичев

безопасность

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" начала поступать в российскую армию, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха".Разработкой и производством боевой машины занималось НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в "Ростех"). Впервые "Земледелие" было публично представлено 24 июня на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.Принцип работы ИСДМ схож с реактивными системами залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.В состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.

https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, валерий ганичев, безопасность