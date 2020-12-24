https://ria.ru/20201224/zelenskiy-1590738083.html

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины, так как его деятельность может "уничтожить" институт президентства, и страна превратится в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:28

2020-12-24T13:28

2020-12-24T13:41

алексей гончаренко

европейская солидарность

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины, так как его деятельность может "уничтожить" институт президентства, и страна превратится в парламентскую республику, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей.

https://ria.ru/20201221/zelenskiy-1590252902.html

украина

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алексей гончаренко, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире