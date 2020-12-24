В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
13:28 24.12.2020 (обновлено: 13:41 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины, так как его деятельность может "уничтожить" институт президентства, и страна превратится в парламентскую республику, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".
"Возможно, никто (не займет больше пост президента на Украине – ред.). Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику. Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось... Это возможный вариант", - сказал Гончарнеко в четверг в эфире телеканала "Прямой".
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей.
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