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В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины, так как его деятельность может "уничтожить" институт президентства, и страна превратится в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:28
2020-12-24T13:41
алексей гончаренко
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины, так как его деятельность может "уничтожить" институт президентства, и страна превратится в парламентскую республику, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей.
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алексей гончаренко, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

13:28 24.12.2020 (обновлено: 13:41 24.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины, так как его деятельность может "уничтожить" институт президентства, и страна превратится в парламентскую республику, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".

"Возможно, никто (не займет больше пост президента на Украине – ред.). Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства на Украине. И переходим просто в парламентскую республику. Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось... Это возможный вариант", - сказал Гончарнеко в четверг в эфире телеканала "Прямой".

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 16:42
Украинцы признали Зеленского "неудачником года"
 
Алексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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