https://ria.ru/20201224/zaprety-1590714953.html

В Минздраве разъяснили новые запреты для курильщиков

В Минздраве разъяснили новые запреты для курильщиков

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире Национальной Службы Новостей рассказал, как новые запреты на курение... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:36

2020-12-24T12:36

2020-12-24T16:36

россия

курение

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире Национальной Службы Новостей рассказал, как новые запреты на курение помогают в борьбе с пагубной привычкой. По его словам, подобные меры снижают количество курильщиков более чем на десять процентов. По словам Зыкова, россияне положительно относятся к мерам борьбы с курением. С 1 января в соответствии с новыми правилами противопожарного режима вступает в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Там курение будет разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных табличкой.

https://ria.ru/20201221/zabolevaemost-1590201576.html

россия

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россия, курение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество