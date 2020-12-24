Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/zaprety-1590714953.html
В Минздраве разъяснили новые запреты для курильщиков
В Минздраве разъяснили новые запреты для курильщиков
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире Национальной Службы Новостей рассказал, как новые запреты на курение... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:36
2020-12-24T16:36
россия
курение
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155171/96/1551719649_0:310:3077:2041_1920x0_80_0_0_f9c882b30a42a1768108a4343ce87289.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире Национальной Службы Новостей рассказал, как новые запреты на курение помогают в борьбе с пагубной привычкой. По его словам, подобные меры снижают количество курильщиков более чем на десять процентов. По словам Зыкова, россияне положительно относятся к мерам борьбы с курением. С 1 января в соответствии с новыми правилами противопожарного режима вступает в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Там курение будет разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных табличкой.
https://ria.ru/20201221/zabolevaemost-1590201576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155171/96/1551719649_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6e0410f7a0fa19237a014d582e8d8eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве разъяснили новые запреты для курильщиков

12:36 24.12.2020 (обновлено: 16:36 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗнак, запрещающий курение, на аллее парка "Ривьера" в Сочи
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире Национальной Службы Новостей рассказал, как новые запреты на курение помогают в борьбе с пагубной привычкой.
По его словам, подобные меры снижают количество курильщиков более чем на десять процентов.
"При некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку. Ведь большинство курильщиков постоянно пытаются бросить", — отметил он.
По словам Зыкова, россияне положительно относятся к мерам борьбы с курением.

"Согласно опросам, поддерживающих такие меры больше. Изначально их (противников курения. — Прим. ред.) права серьезно нарушались. Даже сам курильщик понимал, что курение в помещении — вещь нецивилизованная, вдобавок вредящая его же здоровью. Нарушитель курил одновременно активно и пассивно, то есть дышал дымом уже после выкуривания сигареты", — рассказал он.

С 1 января в соответствии с новыми правилами противопожарного режима вступает в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Там курение будет разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных табличкой.
Люди в медицинских масках в ТЦ Южная Галерея в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 12:57Распространение нового коронавируса
Минздрав назвал регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
 
РоссиякурениеЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций
16:43МИД подтвердил, что из здания ведомства пропала крупная сумма денег
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
Лента новостейМолния