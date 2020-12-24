В Минздраве разъяснили новые запреты для курильщиков
12:36 24.12.2020 (обновлено: 16:36 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в эфире Национальной Службы Новостей рассказал, как новые запреты на курение помогают в борьбе с пагубной привычкой.
По его словам, подобные меры снижают количество курильщиков более чем на десять процентов.
"При некомфортной обстановке для курения люди бросают эту привычку. Ведь большинство курильщиков постоянно пытаются бросить", — отметил он.
По словам Зыкова, россияне положительно относятся к мерам борьбы с курением.
"Согласно опросам, поддерживающих такие меры больше. Изначально их (противников курения. — Прим. ред.) права серьезно нарушались. Даже сам курильщик понимал, что курение в помещении — вещь нецивилизованная, вдобавок вредящая его же здоровью. Нарушитель курил одновременно активно и пассивно, то есть дышал дымом уже после выкуривания сигареты", — рассказал он.
С 1 января в соответствии с новыми правилами противопожарного режима вступает в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Там курение будет разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных табличкой.