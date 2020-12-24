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Юрист назвал новые запреты для курильщиков в 2021 году
Юрист назвал новые запреты для курильщиков в 2021 году
В наступающем году курильщиков ожидают новые запреты и ограничения, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T02:10
2020-12-24T09:03
егор редин
россия
общество
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Названы новые запреты для курильщиков в 2021 году
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В наступающем году курильщиков ожидают новые запреты и ограничения, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.С 1 января начнет действовать запрет на курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил противопожарного режима".Исключением станут только зоны для курильщиков – согласно закону, они должны быть обозначены табличкой "Место для курения".Введенный в 2013 году запрет на курение в общественных местах касается учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб. По данным исследований, после вступления в силу этого закона число случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%.
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егор редин, россия, общество

Юрист назвал новые запреты для курильщиков в 2021 году

02:10 24.12.2020 (обновлено: 09:03 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В наступающем году курильщиков ожидают новые запреты и ограничения, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
С 1 января начнет действовать запрет на курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил противопожарного режима".
Исключением станут только зоны для курильщиков – согласно закону, они должны быть обозначены табличкой "Место для курения".

"Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: "Курение и пользование открытым огнем запрещено", — поясняет юрист.

Введенный в 2013 году запрет на курение в общественных местах касается учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб. По данным исследований, после вступления в силу этого закона число случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 13:00
Госдума приняла закон о запрете перевозить более 200 сигарет
 
Егор РединРоссияОбщество
 
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