https://ria.ru/20201224/zaprety-1590656233.html

Юрист назвал новые запреты для курильщиков в 2021 году

Юрист назвал новые запреты для курильщиков в 2021 году

В наступающем году курильщиков ожидают новые запреты и ограничения, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T02:10

2020-12-24T02:10

2020-12-24T09:03

егор редин

россия

общество

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Названы новые запреты для курильщиков в 2021 году

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В наступающем году курильщиков ожидают новые запреты и ограничения, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.С 1 января начнет действовать запрет на курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил противопожарного режима".Исключением станут только зоны для курильщиков – согласно закону, они должны быть обозначены табличкой "Место для курения".Введенный в 2013 году запрет на курение в общественных местах касается учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб. По данным исследований, после вступления в силу этого закона число случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%.

https://ria.ru/20201216/sigarety-1589477781.html

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егор редин, россия, общество