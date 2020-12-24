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Туризм
https://ria.ru/20201224/zanzibar-1590774692.html
Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
Танзания оказалась одним из самых популярных зарубежных направления для встречи Нового года, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:06
2020-12-24T16:06
отели
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занзибар
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Танзания оказалась одним из самых популярных зарубежных направления для встречи Нового года, сообщает Level.Travel. Специалисты сервиса проанализировали продажи путевок на зимние каникулы и выяснили, что 12 процентов клиентов планируют отмечать праздник на Занзибаре. В обычных обстоятельствах у этого курорта редко более одного процента продаж. Но в условиях ограничений остров оказался самым бюджетным из доступных сейчас направлений для пляжного отдыха зимой. В ноябре 2020 года он и вовсе вырвался в тройку лидеров (21 процент объема продаж).На текущий момент отправиться туда на каникулы можно минимум за 135 тысяч рублей на двоих на семь дней. В эту сумму входит перелет туда-обратно из Москвы, страховка, трансфер и проживание в отеле без звезд с завтраками. В то же время цены на самый доступный отдых на Кубе начинаются от 270 тысяч рублей, на Мальдивах — от 309 тысяч рублей.Самый дорогой новогодний тур на Занзибар обошелся путешественникам в 494 749 рублей. За эту сумму семья с двумя детьми проведет 12 ночей в трехзвездочном отеле с питанием по системе "полный пансион" (в стоимость входит также перелет, страховка и трансфер). Самый дешевый — 81 411 рублей на одного туриста из Санкт-Петербурга (в стоимость входит проживание в отеле категории "две звезды" с завтраками, перелет туда-обратно, страховка и трансфер). Отдых на Занзибаре выбирают в первую очередь пары — 67 процентов, на втором месте путешественники-одиночки и семьи с детьми — по 16 процентов на каждую категорию. Большинство туристов предпочитают размещение в отелях "три звезды" (39 процентов) и питание завтраки — 59 процентов.
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
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отели, куда можно лететь, куда поехать, туризм, цены, туристы, новости - туризм, занзибар, танзания, отдых

Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха

16:06 24.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Олег ДьяченкоОтель в Занзибаре
Отель в Занзибаре - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Pixabay / Олег Дьяченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Танзания оказалась одним из самых популярных зарубежных направления для встречи Нового года, сообщает Level.Travel.
Специалисты сервиса проанализировали продажи путевок на зимние каникулы и выяснили, что 12 процентов клиентов планируют отмечать праздник на Занзибаре.
В обычных обстоятельствах у этого курорта редко более одного процента продаж. Но в условиях ограничений остров оказался самым бюджетным из доступных сейчас направлений для пляжного отдыха зимой. В ноябре 2020 года он и вовсе вырвался в тройку лидеров (21 процент объема продаж).
На текущий момент отправиться туда на каникулы можно минимум за 135 тысяч рублей на двоих на семь дней. В эту сумму входит перелет туда-обратно из Москвы, страховка, трансфер и проживание в отеле без звезд с завтраками. В то же время цены на самый доступный отдых на Кубе начинаются от 270 тысяч рублей, на Мальдивах — от 309 тысяч рублей.
Самый дорогой новогодний тур на Занзибар обошелся путешественникам в 494 749 рублей. За эту сумму семья с двумя детьми проведет 12 ночей в трехзвездочном отеле с питанием по системе "полный пансион" (в стоимость входит также перелет, страховка и трансфер).
Самый дешевый — 81 411 рублей на одного туриста из Санкт-Петербурга (в стоимость входит проживание в отеле категории "две звезды" с завтраками, перелет туда-обратно, страховка и трансфер).
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Отдых на Занзибаре выбирают в первую очередь пары — 67 процентов, на втором месте путешественники-одиночки и семьи с детьми — по 16 процентов на каждую категорию.
Большинство туристов предпочитают размещение в отелях "три звезды" (39 процентов) и питание завтраки — 59 процентов.
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