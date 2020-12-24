https://ria.ru/20201224/yazyk-1590769998.html

Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма

Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти брать пример в языковой и межнациональной политике с региона. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:39

2020-12-24T15:39

2020-12-24T15:39

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти брать пример в языковой и межнациональной политике с региона.По его словам, в республике нет никаких проблем на бытовом уровне с точки зрения межнациональных отношений."Это показывают все социологические опросы без исключения. Такие положительные примеры не на пользу руководству Украины, которое пытается представить из крымчан непонятно что, выдавая их выбор вернуться домой на свою родную историческую родину за аннексию", - подчеркнул Аксенов.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html

республика крым

украина

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сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире