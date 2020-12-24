Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/yazyk-1590769998.html
Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти брать пример в языковой и межнациональной политике с региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:39
2020-12-24T15:39
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153119/82/1531198242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4234eaaf2fc313c78b41bc8174aca94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти брать пример в языковой и межнациональной политике с региона.По его словам, в республике нет никаких проблем на бытовом уровне с точки зрения межнациональных отношений."Это показывают все социологические опросы без исключения. Такие положительные примеры не на пользу руководству Украины, которое пытается представить из крымчан непонятно что, выдавая их выбор вернуться домой на свою родную историческую родину за аннексию", - подчеркнул Аксенов.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153119/82/1531198242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7f5f769c2bc566afc889752fcf52c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире

Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма

15:39 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтела Республики Крым на Керченской паромной переправе
Стела Республики Крым на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти брать пример в языковой и межнациональной политике с региона.
"Надеюсь, что на Украине поймут, что межнациональная рознь и попытка разговаривать с людьми другой национальности с позиции силы... ни к чему хорошему не приведет. Пусть берут пример с Крыма, где русский, украинский и крымскотатарский языки являются государственными", - сказал Аксенов журналистам на пресс-конференции.
По его словам, в республике нет никаких проблем на бытовом уровне с точки зрения межнациональных отношений.
"Это показывают все социологические опросы без исключения. Такие положительные примеры не на пользу руководству Украины, которое пытается представить из крымчан непонятно что, выдавая их выбор вернуться домой на свою родную историческую родину за аннексию", - подчеркнул Аксенов.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
Акция против карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
11:00Новый год—2021
Итоги года на Украине: коронакризис и утраченные возможности
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций
16:43МИД подтвердил, что из здания ведомства пропала крупная сумма денег
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
Лента новостейМолния