Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтела Республики Крым на Керченской паромной переправе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти брать пример в языковой и межнациональной политике с региона.
"Надеюсь, что на Украине поймут, что межнациональная рознь и попытка разговаривать с людьми другой национальности с позиции силы... ни к чему хорошему не приведет. Пусть берут пример с Крыма, где русский, украинский и крымскотатарский языки являются государственными", - сказал Аксенов журналистам на пресс-конференции.
По его словам, в республике нет никаких проблем на бытовом уровне с точки зрения межнациональных отношений.
"Это показывают все социологические опросы без исключения. Такие положительные примеры не на пользу руководству Украины, которое пытается представить из крымчан непонятно что, выдавая их выбор вернуться домой на свою родную историческую родину за аннексию", - подчеркнул Аксенов.
1 сентября, 08:00Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).