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В Якутии 31 декабря объявили выходным
В Якутии 31 декабря объявили выходным
Глава Якутии подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днем в республике, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:53
2020-12-24T14:53
2020-12-24T14:54
новый год—2021
республика саха (якутия)
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днем в республике, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В среду президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам принять решения об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём. Ранее такие указы подписали десятки глав регионов, однако в министерстве труда и социального развития Якутии объявляли, что последний день декабря остается в республике рабочим."Сегодня, 24 декабря, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об объявлении в Якутии 31 декабря 2020 года выходным днём", - отметили в пресс-службе.
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), айсен николаев, общество