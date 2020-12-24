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В Якутии 31 декабря объявили выходным

В Якутии 31 декабря объявили выходным

Глава Якутии подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днем в республике, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:53

2020-12-24T14:53

2020-12-24T14:54

новый год—2021

республика саха (якутия)

айсен николаев

общество

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ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днем в республике, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В среду президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам принять решения об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём. Ранее такие указы подписали десятки глав регионов, однако в министерстве труда и социального развития Якутии объявляли, что последний день декабря остается в республике рабочим."Сегодня, 24 декабря, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об объявлении в Якутии 31 декабря 2020 года выходным днём", - отметили в пресс-службе.

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), айсен николаев, общество