Дело возбудили после выстрелов в девушку на Профсоюзной улице в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как мужчина выстрелил в девушку на Профсоюзной улице в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве. Позже в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... покушение на убийство и ... незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", - сказала Иванова.
По данным следствия, мужчина произвел в женщину не менее двух выстрелов.
"Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - добавила Иванова.
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