https://ria.ru/20201224/vystrely-1590656934.html

Дело возбудили после выстрелов в девушку на Профсоюзной улице в Москве

Дело возбудили после выстрелов в девушку на Профсоюзной улице в Москве

Уголовное дело возбудили после того, как мужчина выстрелил в девушку на Профсоюзной улице в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:40

2020-12-24T00:40

2020-12-24T00:40

гумвд

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как мужчина выстрелил в девушку на Профсоюзной улице в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве. Позже в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что вечером 23 декабря в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.По данным следствия, мужчина произвел в женщину не менее двух выстрелов."Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20201213/strelba-1589034896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, юлия иванова, москва, происшествия