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Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео
Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео
Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:30
2020-12-24T09:30
2020-12-24T13:47
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве. Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги девушки, которые были с ней в момент нападения, не пострадали. Жертва перенесла клиническую смерть и скончалась в больнице.По сведениям телеканала РЕН ТВ, погибшей было 30 лет, а стрелял в нее "отвергнутый возлюбленный". Мужчина выслеживал девушку около месяца. На месте обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html
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гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Телеканал "360
" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве
.
Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает.
Подруги девушки, которые были с ней в момент нападения, не пострадали. Жертва перенесла клиническую смерть и скончалась в больнице.
По сведениям телеканала РЕН ТВ
, погибшей было 30 лет, а стрелял в нее "отвергнутый возлюбленный". Мужчина выслеживал девушку около месяца.
На месте обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.