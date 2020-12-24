Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/vystrel-1590675915.html
Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео
Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео
Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:30
2020-12-24T13:47
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590677560_0:166:2093:1343_1920x0_80_0_0_5e62bfe3ce7f21667ae07326c8192a06.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве. Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги девушки, которые были с ней в момент нападения, не пострадали. Жертва перенесла клиническую смерть и скончалась в больнице.По сведениям телеканала РЕН ТВ, погибшей было 30 лет, а стрелял в нее "отвергнутый возлюбленный". Мужчина выслеживал девушку около месяца. На месте обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590677560_0:98:2093:1669_1920x0_80_0_0_4524db99da4451dccdb0fb21ba8bbf6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, москва, происшествия

Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео

09:30 24.12.2020 (обновлено: 13:47 24.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве.
Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает.
Подруги девушки, которые были с ней в момент нападения, не пострадали. Жертва перенесла клиническую смерть и скончалась в больнице.
По сведениям телеканала РЕН ТВ, погибшей было 30 лет, а стрелял в нее "отвергнутый возлюбленный". Мужчина выслеживал девушку около месяца.
На месте обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.
Ружье - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 13:42
Кубанский вестерн: грабители устроили стрельбу и ранили полицейского
 
ГУМВДМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43МИД подтвердил, что из здания ведомства пропала крупная сумма денег
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
Лента новостейМолния