https://ria.ru/20201224/vystrel-1590675915.html

Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео

Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео

Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:30

2020-12-24T09:30

2020-12-24T13:47

гумвд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590677560_0:166:2093:1343_1920x0_80_0_0_5e62bfe3ce7f21667ae07326c8192a06.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве. Инцидент произошел поздно вечером 23 декабря. На кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник подходит к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги девушки, которые были с ней в момент нападения, не пострадали. Жертва перенесла клиническую смерть и скончалась в больнице.По сведениям телеканала РЕН ТВ, погибшей было 30 лет, а стрелял в нее "отвергнутый возлюбленный". Мужчина выслеживал девушку около месяца. На месте обнаружили пистолет, две гильзы, два патрона и пулю. Возбуждено уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия