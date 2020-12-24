https://ria.ru/20201224/vyplaty-1590734059.html

Мишустин поручил контролировать выплаты семьям с детьми до восьми лет

Мишустин поручил контролировать выплаты семьям с детьми до восьми лет

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам контролировать выплаты семьям с детьми до 8 лет. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:15

2020-12-24T13:15

2020-12-24T13:15

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590729981_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_cfdbef4cc586c9b01c3607d6cdfd5a14.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам контролировать выплаты семьям с детьми до 8 лет.На заседании кабмина в четверг он упомянул, что реализация поручения о предоставлении таких выплат обсуждалась накануне в ходе совместного заседания госсовета и совета по стратегическому развитию. По его словам, такие выплаты уже получили семьи, в которых воспитываются свыше 13 миллионов детей."Напомню, заявления на президентские выплаты можно подавать еще до 1 апреля. Необходимо и дальше отслеживать ситуацию с предоставлением такой поддержки от государства, чтобы все обращения рассматривались в срок, и родителям, и опекунам перечислялись положенные им средства без лишней волокиты. Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребенка", - обратился Мишустин к коллегам.

https://ria.ru/20201223/vyplaty-1590562220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество