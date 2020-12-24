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Мишустин поручил контролировать выплаты семьям с детьми до восьми лет
Мишустин поручил контролировать выплаты семьям с детьми до восьми лет
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам контролировать выплаты семьям с детьми до 8 лет. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:15
2020-12-24T13:15
2020-12-24T13:15
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам контролировать выплаты семьям с детьми до 8 лет.На заседании кабмина в четверг он упомянул, что реализация поручения о предоставлении таких выплат обсуждалась накануне в ходе совместного заседания госсовета и совета по стратегическому развитию. По его словам, такие выплаты уже получили семьи, в которых воспитываются свыше 13 миллионов детей."Напомню, заявления на президентские выплаты можно подавать еще до 1 апреля. Необходимо и дальше отслеживать ситуацию с предоставлением такой поддержки от государства, чтобы все обращения рассматривались в срок, и родителям, и опекунам перечислялись положенные им средства без лишней волокиты. Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребенка", - обратился Мишустин к коллегам.
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
поручил профильным ведомствам контролировать выплаты семьям с детьми до 8 лет.
На заседании кабмина в четверг он упомянул, что реализация поручения о предоставлении таких выплат обсуждалась накануне в ходе совместного заседания госсовета и совета по стратегическому развитию. По его словам, такие выплаты уже получили семьи, в которых воспитываются свыше 13 миллионов детей.
"Напомню, заявления на президентские выплаты можно подавать еще до 1 апреля. Необходимо и дальше отслеживать ситуацию с предоставлением такой поддержки от государства, чтобы все обращения рассматривались в срок, и родителям, и опекунам перечислялись положенные им средства без лишней волокиты. Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребенка", - обратился Мишустин к коллегам.