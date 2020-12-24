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Правительство подготовило постановление о выплатах медикам в праздники
Правительство подготовило постановление о выплатах медикам в праздники
Правительство подготовило постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в новогодние праздники, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:02
2020-12-24T13:02
2020-12-24T13:08
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коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство подготовило постановление об удвоении выплат медикам, работающим с коронавирусом в новогодние праздники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Врачи и медсестры получат повышенную выплату уже в январе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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