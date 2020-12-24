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Собянин объявил 31 декабря выходным

Собянин объявил 31 декабря выходным

Сергей Собянин рекомендовал всем московским работодателям объявить 31 декабря выходным днем с сохранением зарплаты. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:14

2020-12-24T18:14

2020-12-24T20:59

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общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сергей Собянин рекомендовал всем московским работодателям объявить 31 декабря выходным днем с сохранением зарплаты. "Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждений и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31-го числа сделали для горожан выходным днем", — сказал мэр столицы в эфире телеканала "Россия 24".Жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года: распоряжение об этом ранее подписал губернатор Андрей Воробьев.Накануне Владимир Путин рекомендовал главам регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.После этого 31-е число сделали нерабочим, в частности, в Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Республике Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Алтайском крае, Башкирии, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье. Около 40 субъектов Федерации приняли аналогичное решение еще раньше.

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россия, новый год, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), праздник, общество