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Губернатор Омской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Губернатор Омской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Последний день в году в Омской области рекомендуется сделать днем отдыха, если это позволяет специфика работы, заявил губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:05
2020-12-24T18:05
новый год—2021
владимир путин
александр бурков
омская область
общество
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ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Последний день в году в Омской области рекомендуется сделать днем отдыха, если это позволяет специфика работы, заявил губернатор Александр Бурков.В начале декабря глава региона сообщил РИА Новости, что 31 декабря 2020 года останется в Омской области рабочим, но работодатели могут регулировать длительность работы самостоятельно. Ранее более 40 регионов страны уже объявили последний день в году выходным. Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."Для того чтобы создать праздничную атмосферу, рекомендую руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям сделать 31 декабря днем отдыха, если это позволяет сделать специфика рабочего процесса", - отметил глава региона.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что согласно распоряжению губернатора, 31 декабря в регионе будут работать органы исполнительной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, непрерывно действующие организации.
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владимир путин, александр бурков, омская область, общество

Губернатор Омской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным

18:05 24.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве
Праздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Последний день в году в Омской области рекомендуется сделать днем отдыха, если это позволяет специфика работы, заявил губернатор Александр Бурков.
В начале декабря глава региона сообщил РИА Новости, что 31 декабря 2020 года останется в Омской области рабочим, но работодатели могут регулировать длительность работы самостоятельно. Ранее более 40 регионов страны уже объявили последний день в году выходным. Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Мы поддерживаем эту инициативу. Год выдался тяжелым, и у всех нас есть потребность в создании праздничного настроения. Тридцать первое декабря почти во всех организациях очень условный рабочий день. Все занимаются поздравлением коллег или подготовкой к празднику", - написал Бурков в своем аккаунте в Instagram.
"Для того чтобы создать праздничную атмосферу, рекомендую руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям сделать 31 декабря днем отдыха, если это позволяет сделать специфика рабочего процесса", - отметил глава региона.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что согласно распоряжению губернатора, 31 декабря в регионе будут работать органы исполнительной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, непрерывно действующие организации.
 
Новый год—2021Владимир ПутинАлександр БурковОмская областьОбщество
 
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