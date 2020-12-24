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Губернатор Омской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Омской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Последний день в году в Омской области рекомендуется сделать днем отдыха, если это позволяет специфика работы, заявил губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:05

2020-12-24T18:05

2020-12-24T18:05

новый год—2021

владимир путин

александр бурков

омская область

общество

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ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Последний день в году в Омской области рекомендуется сделать днем отдыха, если это позволяет специфика работы, заявил губернатор Александр Бурков.В начале декабря глава региона сообщил РИА Новости, что 31 декабря 2020 года останется в Омской области рабочим, но работодатели могут регулировать длительность работы самостоятельно. Ранее более 40 регионов страны уже объявили последний день в году выходным. Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем."Для того чтобы создать праздничную атмосферу, рекомендую руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям сделать 31 декабря днем отдыха, если это позволяет сделать специфика рабочего процесса", - отметил глава региона.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что согласно распоряжению губернатора, 31 декабря в регионе будут работать органы исполнительной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, непрерывно действующие организации.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр бурков, омская область, общество