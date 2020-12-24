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В Подмосковье объявили 31 декабря выходным днем
В Подмосковье объявили 31 декабря выходным днем
Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, заявили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:03
2020-12-24T18:03
2020-12-24T18:06
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, заявили в пресс-службе областного правительства.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее."Двадцать четвертого декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), общество