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В Югре 31 декабря объявили выходным днем
В Югре 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рекомендовала работодателям объявить 31 декабря выходным днем, а рабочим сделать предстоящую... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:37
2020-12-24T16:37
2020-12-24T16:52
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рекомендовала работодателям объявить 31 декабря выходным днем, а рабочим сделать предстоящую субботу, сообщается на сайте правительства Югры.В начале декабря Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнула, что готового решения о выходном дне 31 декабря в регионе пока нет, так как около трети работающих в Югре заняты на непрерывном производстве.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Согласно сообщению правительства Югры, Комарова подписала в четверг распоряжение "в целях организации служебного времени" в конце декабря 2020 года.Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципалитетов автономного округа, индивидуальным предпринимателям "рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке", подчеркивается в сообщении правительства.Ранее ряд регионов РФ объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.
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РИА Новости
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, владимир путин, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
рекомендовала работодателям объявить 31 декабря выходным днем, а рабочим сделать предстоящую субботу, сообщается на сайте правительства Югры.
В начале декабря Комарова
в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнула, что готового решения о выходном дне 31 декабря в регионе пока нет, так как около трети работающих в Югре заняты на непрерывном производстве.
Президент РФ Владимир Путин
в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
Согласно сообщению правительства Югры, Комарова подписала в четверг распоряжение "в целях организации служебного времени" в конце декабря 2020 года.
"В соответствии с документом, в выходной день 26 декабря к работе будут привлечены лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы, работники подведомственных учреждений. При этом данным категориям югорчан будет предоставлен день отдыха 31 декабря", - говорится в сообщении.
Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципалитетов автономного округа, индивидуальным предпринимателям "рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке", подчеркивается в сообщении правительства.
Ранее ряд регионов РФ объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.