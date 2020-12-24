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В Югре 31 декабря объявили выходным днем

В Югре 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рекомендовала работодателям объявить 31 декабря выходным днем, а рабочим сделать предстоящую... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:37

2020-12-24T16:37

2020-12-24T16:52

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

владимир путин

новый год—2021

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рекомендовала работодателям объявить 31 декабря выходным днем, а рабочим сделать предстоящую субботу, сообщается на сайте правительства Югры.В начале декабря Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнула, что готового решения о выходном дне 31 декабря в регионе пока нет, так как около трети работающих в Югре заняты на непрерывном производстве.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Согласно сообщению правительства Югры, Комарова подписала в четверг распоряжение "в целях организации служебного времени" в конце декабря 2020 года.Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципалитетов автономного округа, индивидуальным предпринимателям "рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке", подчеркивается в сообщении правительства.Ранее ряд регионов РФ объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, владимир путин, общество