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В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем

В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих с сохранением зарплаты, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:19

2020-12-24T16:19

2020-12-24T16:31

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оренбургская область

общество

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УФА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих с сохранением зарплаты, сообщает правительство региона.Отмечается, что руководителям предприятий и организаций, работающих на территории Оренбуржья, а также органов местного самоуправления, рекомендовано также установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы.

оренбургская область

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оренбургская область, общество