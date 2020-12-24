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В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих с сохранением зарплаты, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:19
2020-12-24T16:31
новый год—2021
оренбургская область
общество
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих с сохранением зарплаты, сообщает правительство региона.Отмечается, что руководителям предприятий и организаций, работающих на территории Оренбуржья, а также органов местного самоуправления, рекомендовано также установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы.
оренбургская область
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оренбургская область, общество

В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем

16:19 24.12.2020 (обновлено: 16:31 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаБенгальские огни
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих с сохранением зарплаты, сообщает правительство региона.
"Губернатор Оренбургской области объявил 31 декабря в регионе нерабочим днем с сохранением заработной платы. Соответствующий документ подписан сегодня. Постановление распространяется на госслужащих региона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководителям предприятий и организаций, работающих на территории Оренбуржья, а также органов местного самоуправления, рекомендовано также установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы.
 
Новый год—2021Оренбургская областьОбщество
 
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