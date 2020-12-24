https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590776430.html

Приморье объявило 31 декабря выходным днем

Приморье объявило 31 декабря выходным днем

Власти Приморья перенесли рабочий день с 31 декабря на 26 декабря, объявив последний день года выходным. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:07

2020-12-24T16:07

2020-12-24T16:08

олег кожемяко

владимир путин

новый год—2021

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Власти Приморья перенесли рабочий день с 31 декабря на 26 декабря, объявив последний день года выходным.В середине декабря губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным. Он отмечал, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Таким образом, суббота 26 декабря в крае будет для них рабочей, а следующий четверг 31 декабря - выходным днем. Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.

https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590742631.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, владимир путин, приморский край, общество