Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:07 24.12.2020 (обновлено: 16:08 24.12.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Власти Приморья перенесли рабочий день с 31 декабря на 26 декабря, объявив последний день года выходным.
В середине декабря губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным. Он отмечал, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья", - сообщает правительство края.
Таким образом, суббота 26 декабря в крае будет для них рабочей, а следующий четверг 31 декабря - выходным днем. Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.