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Приморье объявило 31 декабря выходным днем
Приморье объявило 31 декабря выходным днем
Власти Приморья перенесли рабочий день с 31 декабря на 26 декабря, объявив последний день года выходным. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:07
2020-12-24T16:08
олег кожемяко
владимир путин
новый год—2021
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Власти Приморья перенесли рабочий день с 31 декабря на 26 декабря, объявив последний день года выходным.В середине декабря губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным. Он отмечал, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Таким образом, суббота 26 декабря в крае будет для них рабочей, а следующий четверг 31 декабря - выходным днем. Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.
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олег кожемяко, владимир путин, приморский край, общество

Приморье объявило 31 декабря выходным днем

16:07 24.12.2020 (обновлено: 16:08 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Власти Приморья перенесли рабочий день с 31 декабря на 26 декабря, объявив последний день года выходным.
В середине декабря губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона будут сами принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным. Он отмечал, что сам в этот день будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти региона. При этом Кожемяко рекомендовал руководителям министерств и департаментов 31 декабря существенно укоротить рабочий день для сотрудниц.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья", - сообщает правительство края.
Таким образом, суббота 26 декабря в крае будет для них рабочей, а следующий четверг 31 декабря - выходным днем. Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.
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