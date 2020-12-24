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В Ивановской области объявили 31 декабря выходным днем

В Ивановской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России призвал все регионы сделать это. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:27

2020-12-24T14:27

2020-12-24T14:27

новый год—2021

станислав воскресенский

владимир путин

ивановская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России призвал все регионы сделать это.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее."У нас с вами было обсуждение, как и во многих других регионах, делать ли 31 декабря выходным днем... Мы, конечно же, такое решение примем. Все наши жители самоотверженно и тяжело трудились в уходящем году и абсолютно заслужили дополнительный выходной день", - сказал Воскресенский.

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский, владимир путин, ивановская область, общество